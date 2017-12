Puigdemont demana una reunió a Rajoy "sense condicions"

El líder de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, prioritzarà la via del diàleg després dels resultats de les eleccions del 21-D en què els partits sobiranistes –Junts per Catalunya, ERC i la CUP– han aconseguit una majoria d'escons. Puigdemont ha demanat aquest divendres al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, una "rectificació urgent" i una reunió per parlar del futur de Catalunya sense condicions o gestos de bona voluntat.

"La proposta de reunió amb Rajoy és de bona voluntat i sense condicions. Bé, l'única condició és el reconeixement de l'altre; ens hem guanyat el dret a ser escoltats", ha dit el president, cessat pel 155. La trobada, ha puntualitzat Puigdemont, podria ser a Bèlgica o a qualsevol lloc de la Unió Europea a execpció d'Espanya, "per raons òbvies". Tot i això, ha assegurat que "no tindria cap problema" de veure Rajoy a la Moncloa "si hi ha garanties" de no ser detingut.

L'endemà de les eleccions catalanes Puigdemont ha retret a Rajoy que "ho hagi intentat tot menys el diàleg" i ha reclamat "poder parlar de qualsevol cosa" amb el president del govern espanyol. "Rajoy ho ha intentat tot menys una cosa: el diàleg", ha dit. "Ve el temps de la recepta política, la recepta Rajoy ha fracassat", ha insistit.

El cap de llista de JxCat ha reclamat a Rajoy "un gest de bona voluntat" cap a Catalunya, com la retirada d'agents de policia que es van desplegar abans de l'1-O i "dels homes de negre que prenen decisions de manera il·legítima en nom d'un govern ocupat".

Tornar a Catalunya

Puigdemont no ha revelat si tornarà a Catalunya –ha esquivat totes les preguntes en aquest sentit– però ha reclamat el seu dret a ser investit. "Jo he de ser investit president. Tenim el dret a restituir allò que ha estat alterat", ha subratllat.

El candidat de JxCat també ha dit que si el govern de Rajoy respecta els resultats del 21-D ell podria tornar a Catalunya "demà mateix", però s'ha mostrat clarament ambigu i no ha aclarit si està diposat a anar a la presó.

Crida a la UE

Carles Puigdemont ha reclamat a la UE que "escolti" el missatge dels catalans a les urnes. "A la Comissió Europea no li demano que canviï de posició, només li demano que escolti a tothom. Ens hem guanyat el dret a ser escoltats", ha dit. Brussel·les ha assegurat aquest divendres que el resultat del 21-D no farà que canviï la seva posició.

El president, cessat pel 155, ha comparegut al Press Club de Brussel·les davant la premsa internacional com a cap de llista de Junts per Catalunya acompanyat pels consellers Clara Ponsatí i Lluís Puig, i per membres de la llista, com Eduard Pujol, Francesc de Dalmases i Aurora Madaula.