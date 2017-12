Puigdemont demana el vot a tots els independentistes per "reforçar més que mai" la presidència de la Generalitat

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat amb vehemència el vot per la candidatura de Junts per Catalunya, per tal de "reforçar més que mai" la presidència de la Generalitat i les institucions de Catalunya. En una connexió en directe que s'ha transmès per un centenar d'actes al territori per tancar la campanya, Puigdemont ha demanat el vot a tots els independentistes per "protegir" la Generalitat. Ha erigit la seva llista com la "millor herència" de Junts pel Sí i ha considerat que si s'aconsegueix canviar el president gràcies a les eleccions convocades a través del 155 es produirà un "precedent" que diluirà la "sobirania" de Catalunya. És per això que Puigdemont ha demanat el vot prestat també a tots els "catalanistes" i als "demòcrates" que creuen que el 155 és il·legal per fer tornar el Govern escollit a les eleccions del 27 de setembre.

"Cal reforçar més que mai la presidència de la Generalitat. Demanaria el mateix si un altre president fos cessat pel govern espanyol. La presidència de Catalunya ni es decapita ni es recanvia a conveniència perquè és una institució molt més antiga i il·lustre que els seus liquidadors", ha dit Puigdemont en l'acte a la plaça Virreina de Barcelona que ha aplegat un miler de persones. "Això no va de partits", ha reiterat, asseverant que en aquests comicis els catalans "s'hi juguen al país". Per al president i cap de llista de JxCat, un altra pla que no sigui tornar a restituir el Govern "legítim" serà una "derrota" per Catalunya.

"Si ara guanya el president del 155 es digui com es digui haurem perdut la sobirania del poble de Catalunya. El que hi ha en joc és això", ha insistit el president.

Puigdemont ha definit les eleccions com les "més transcendents" de la història -"hi ha molt en joc", ha dit-, i ha agafat el compromís que si guanya i és investit president entrarà al Palau de la Generalitat amb tot el Govern cessat per La Moncloa.

La cap de campanya, Elsa Artadi, ha cridat a "passar el rasclet" per tot el territori per tal de guanyar les eleccions del 21 de desembre.