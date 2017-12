Rovira assegura que ERC sempre assumirà les conseqüències: "Junqueras és a la presó per haver complert el mandat democràtic"

Primer ha sigut Oriol Junqueras en una entrevista a RAC1 i, després, Marta Rovira a l'agència Efe hi ha insistit: "ERC sempre serà lleial al mandat, sempre donarà la carà i sempre assumirà les conseqüències polítiques d'aquest mandat. Oriol Junqueras n'és un clar exemple perquè està empresonat per haver complert el mandat democràtic". Esquerra s'ha enorgullit del seu compromís amb la independència, però Rovira ha evitat cap crítica a la resta de forces independentistes. "Jo no he dit això", ha respost quan se li ha preguntat si Carles Puigdemont, a Brussel·les des de fa dos mesos, ha defugit les seves responsabilitats. En tot cas, ERC insisteix en Junqueras com a president i garanteix que no renunciarà mai a l'objectiu d'implementar la República.

"En funció de la fortalesa del mandat del 21-D, la velocitat amb què implementarem la República serà una o una altra", ha reconegut la secretària general dels republicans. L'objectiu polític seria superar el 50% dels vots, però no hi ha cap dirigent independentista que vegi realista aquesta fita a curt termini. En tot cas, una victòria en escons faria que Esquerra enviés l'endemà del 21 de desembre un equip de delegats a les principals cancelleries europees per traslladar a Europa el resultat de les eleccions. De fet, Rovira ha explicat que el suport de la comunitat internacional serà important per forçar l'Estat a dialogar amb el nou Govern.

"Un escenari òptim seria que, com va passar abans del 10 d'octubre, hi hagués governs i mediadors internacionals que forcessin el govern espanyol a acceptar els resultats", ha destacat Rovira, que s'ha mostrat optimista a l'hora de comptar suports fora de Catalunya per pressionar el govern espanyol cap al diàleg. "Estem més acompanyats que mai", ha indicat.

El programa electoral d'ERC només parla de diàleg per assolir la independència, però Rovira ha reconegut que no sembla probable que el PP l'accepti amb entusiasme. "L'Estat està disposat absolutament a tot per obstaculitzar la independència, fins i tot a recórrer a la violència d'Estat", ha insistit. El suport popular i internacional serà, doncs, clau a partir del 21-D, tot i que els republicans han explicat en campanya que no renuncien a la via unilateral, malgrat que la CUP els ha criticat perquè no la defensin ni al programa ni als mítings. Rovira no creu que els anticapitalistes "estiguin disposats a renunciar a "fer República" i està convençuda que arribaran a un acord després de les eleccions.

Estudien una querella contra Sáenz de Santamaría

Junts per Catalunya ha anunciat que presentarà una querella davant la fiscalia contra Soraya Sáenz de Santamaría, que s'ha vanagloriat d'haver "escapçat" ERC i el PDECat amb l'aplicació del 155. "Ens confirma que a l'Estat hi ha presos polítics", ha opinat Rovira aquest dimarts. Esquerra també està estudiant querellar-se contra la vicepresidenta espanyola, tot i que la número 2 dels republicans no s'ha mostrat partidària de presentar-a davant la fiscalia. "La fiscalia és la que argumenta que Junqueras ha de continuar a la presó. No ens dona gaire confiança que pugui iniciar una investigació", ha opinat.

La secretària general d'ERC també ha criticat que Santamaría s'hagi referit al Procés com un "'fake'". "Si és un 'fake', per què Oriol Junqueras és a la presó?, com és que ella diu que ha escapçat el moviment independentista? Són declaracions contradictòries, que s'aclareixi", ha conclòs.