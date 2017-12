TV3 tancarà la ronda d'entrevistes als candidats amb Puigdemont des de Brussel·les

El director de TV3, Vicent Sanchis, serà dissabte a Brussel·les per tancar la ronda d'entrevistes electorals amb Carles Puigdemont. D'aquesta manera, el cap de llista de Junts per Catalunya a les eleccions del 21 de desembre podrà participar al programa i ho farà de manera presencial, tot i que no al mateix plató des d'on s'han emès la resta d'entrevistes d'aquest cicle, que es va iniciar diumenge.

Així doncs, l'únic cap de llista que Sanchis no haurà pogut entrevistar és el d'ERC, Oriol Junqueras, que és a la presó d'Estremera. El seu lloc l'ocuparà, aquest divendres a la nit, la número 2 de la candidatura, Marta Rovira.

Rovira serà també la representant d'Esquerra al debat que TV3 emetrà dilluns a les 22.00 h amb candidats dels set partits, debat que moderarà també Vicent Sanchis. En aquest cas, tal com ja s'havia anunciat, el representant de Junts per Catalunya serà Jordi Turull, el número 4 de la llista. La candidatura havia plantejat en un principi que hi pogués participar Puigdemont des de Brussel·les, però finalment aquesta opció s'ha descartat.