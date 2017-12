Toni Comín diu que "és de valents" tant l'exili com la presó

El conseller de Salut, Toni Comín, ha reivindicat aquest dilluns des de Bèlgica la importància del Govern a l'exili per continuar donant veu a la institució i ha comparat el sacrifici dels consellers i del president que són fora de Catalunya amb el dels presos polítics. "Ser a l'exili és de valents, i ser a la presó, també", ha remarcat. "Qui va voler anar a Bèlgica va poder fer-ho i qui va voler quedar-se va tenir l'opció fins la nit abans" d'haver de declarar a Madrid, ha dit Comín en una roda de premsa des de Brussel·les, on ha assegurat que la ciutadania "dona suport" a totes dues opcions.

Comín, número 7 d'ERC a les eleccions del 21-D, s'ha pronunciat d'aquesta manera poc després que el seu cap de llista, Oriol Junqueras, digués en una entrevista a RAC1 que ell "no s'amaga" i "dona la cara" per assumir les conseqüències d'haver complert amb el mandat democràtic de l'1 d'octubre, unes paraules que es podien interpretar en clau de crítica a la situació de Carles Puigdemont a Brussel·les. La número 2 dels republicans, Marta Rovira, ha negat aquesta interpretació, tot i insistir que a ERC sempre assumiran la responsabilitat i les conseqüències dels seus actes.

El Govern a l'exili porta dos mesos a Brussel·les, temps durant el qual Comín ha explicat que ha viscut "dels estalvis i de la liquidació" que ha percebut com a titular del departament de Salut, un càrrec del qual no se sent "destituït". De fet, ha rebutjat les crítiques per haver acceptat ser retribuït com a exconseller i, en canvi, mantenir que continua en el càrrec. "No penso caure en l'error de la víctima de violència de gènere que quan li fa mal la ferida té sentiment de culpabilitat", ha assenyalat.

"Només em pot destituir la democràcia", ha apuntat el número 7 d'ERC, que ha dit que no tornarà a Catalunya fins que no es tanqui la causa contra el Govern català cessat, una circumstància que ha considerat que ha de realitzar el govern de Mariano Rajoy si guanyen les formacions independentistes.