El model d'immersió lingüística, els presos polítics i els pactes post electorals tensen el debat de TV3

Totes les formacions polítiques han participat aquest dilluns el vespre en el debat electoral de TV3, en què tots els caps de llistes menys el d'ERC -Oriol Junqueras és a la presó- i Junts per Catalunya -Carles Puigdemont és a Bèlgica- s'han enfrontat políticament per guanyar les eleccions del 21 de desembre. Les enquestes visualitzen un final de campanya ajustat: Ciutadans i ERC es juguen la primera posició però Junts per Catalunya els trepitja els talons i va a l'alça a les enquestes. Els moments més tensos han estat quan s'ha plantejat la immersió lingüística, els presos polítics i els pactes post electorals després del 21 de desembre.

El debat ha començat a les deu del vespre i està previst que s'allargui dues hores. Quan ha arribat el moment de parlar de l'escola, Inés Arrimadas ha defensat un model trilingüe i ha posat en qüestió que el català hagi de ser un requisit necessari per exercir de mestre a Catalunya. Els independentistes l'han acusat de voler acabar amb el pilar fonamental de l'escola catalana mentre que Ciutadans ha defugit el discurs dur i s'ha limitat a defensar l'anglès com a llengua vehicular.

Miquel Iceta, a qui li han preguntat si donarà suport a Arrimadas en aquest punt, s'ha mostrat compromès amb la immersió lingüística. "No volem canviar el model, volem fer valdre el consens de país que vam assolir en la llei d'educació", ha afirmat, recordant que el PSC va impulsar la immersió juntament amb la resta de forces polítiques en els primers anys d'autonomia.

Els pactes post-electorals: Iceta s'enganxa amb Domènech

Amb les enquestes a la mà, el periodista Vicent Sanchís ha demanat quins pactes faran després de les eleccions. Turull s'ha mostrat partidari d'entendre's amb ERC per restituir el Govern "legítim" anterior a la intervenció de la Moncloa. "La millor manera de derrotar el 155 és que el Govern en ple torni a entrar al Palau de la Generalitat amb el president, Carles Puigdemont", ha afirmat.

Marta Rovira, d'ERC, no ha estat tan clara. Ha parlat de "fer república" amb les altres forces independentistes però també amb els partits que no han donat suport al 155, com els comuns.

Arrimadas ha desitjat que amb la quantitat d'indecisos que hi ha guanyi Ciutadans. En tot cas, ha assegurat que es "deixarà la pell" perquè no governi cap partit independentista. Ha estès la mà al PSC i el PP i ha acusat els comuns de voler-se entendre amb els independentistes.

Al seu torn, Miquel Iceta (PSC), que també pot tenir la clau ha dit que no pactarà amb els independentistes i, amb la resta de forces polítiques, ha dit que cal aprlar sobre el contingut dels acords per reformar Espanya.

Els comuns han volgut defugir del bloc constitucionalista i l'independentista però ha deixat clar que Inés Arrimadas "no suma" per fer govern. "Hi ha dues opcions: seguir com fins ara o el govern del catalanisme progressita". Ha apostat per un executiu d'esquerres que també incorpori a gent de la societat civil. Ha estès la mà al PSC per sortir del bloc del 155 i a ERC i la CUP, que han donat suport a Junts per Catalunya.

Iceta, en aquest punt, ha enviat un dard a Domènech: "Ens heu expulsat del govern a Barcelona (...) per una decisió unilateral de Barcelona en Comú. El socialista ha acusat En Comú Podem de trencar governs d'esquerres allà on n'hi ha. "Els precedents no són bons".

"No es torni a posar a la boca Oriol Junqueras perquè no es pot defensar"

Marta Rovira i Inés Arrimadas -ERC i Ciutadans es disputen la primera posició- s'han enganxat pels empresonaments. "No es torni a posar a la boca Oriol Junqueras perquè en aquesta campanya no pot parlar", ha etzibat Rovira a la líder de Ciutadans. El mateix li ha demanat Jordi Turull, que no parli ni de Joaquim Forn ni Jordi Sànchez, també membres de Junts per Catalunya i ara mateix a la presó.

Davant d'això, Arrimadas ha acusat els independentistes de pensar-se que "estan per sobre de la llei" i ha defensat que els polítics "no poden tenir privilegis" envers la resta de ciutadans.

La CUP, disposada a governar

La CUP ha defensat la via unilateral per desplegar la república catalana perquè l'estat espanyol "no vol parlar" d'autodeterminació. "Si es tracta de parlar de l'Estatut o de la Constitució, nosaltres no hi serem", ha dit Riera, que ha instat a JxCat i a ERC a dir si volen optar ara per negociar amb l'estat espanyol. "Estem disposats a formar part del Govern", ha asseverat.

Per als cupaires, la separació amb Espanya requereix diàleg però no bilateral sinó en un marc de relacions internacionals.

Marta Rovira ha contestat que si ERC és a un Govern serà "d'esquerres i republicà" i que, tot i que no es tanca al diàleg amb l'estat espanyol, tiraran endavant el mandat democràtic.

"El 21-D no va de pantans i carreteres"

JxCat i ERC han defensat l'obra de Govern de Junts pel Sí mentre que els unionistes han carregat contra l'anterior executiu per estar centrat en el Procés. "Només cal que surti de la seva bombolla de la república i baixi al carrer", ha etzibat Inés Arrimadas a Marta Rovira. "S'ha demostrat que els que fan por són vostès", ha dit la de Ciutadans en al·lusió a la fugida de dipòsits i empreses. Rovira li ha replicat que va ser la violència la de l'1 d'octubre el causant de la parada econòmica.

Jordi Turull ha volgut canviar el marc del debat. "Aquestes eleccions no van ni de ponts ni de carreteres", ha etzibat, mentre la resta es discutia sobre polítiques públiques. "Això va de democràcia", ha afirmat, recordant la violència de l'1 d'octubre, la "persecució" als mestres, les prohibicions del color groc o el vet de les concentracions a favor dels presos polítics -com els avis i àvies a Reus-. Tan Turull com Rovira han remarcat que cap dels candidats que encapçalen les seves llistes poden ser en aquest debat electoral perquè estan a l'exili o a la presó. "No em parli de separació de poders a Espanya", ha dit Rovira a Albiol.

"No m'imagino el PSUC dels anys 70 discutint de pantans", ha etzibat Turull a Xavier Domènech. El líder dels comuns havia criticat a a JxCat per centrar les eleccions només en la restitució del Govern. "Hi ha massa manca de llibertats", ha reiterat Turull.

Els socialistes, davant la polarització, han demanat a les forces polítiques posar-se d'acord per trobar una solució pactada en una reforma de la Constitució, remarcant que la via unilateral no ha aportat res de bo al país en els darrers anys.

Xavier Domènech, dels comuns, ha carregat contra l'article 155, assegurant que ha tingut conseqüències nefastes per Catalunya. En aquest punt, Carles Riera (CUP) ha demanat a Domènech que es comprometi a no investir cap president del PSC, que ha fet possible la intervenció de l'autogovern.

El concurs de les 'persones non grates'

Un dels moments més surrealistes del debat ha estat quan el líder del PP, Xavier Garcia Albiol ha contestat a Inés Arrimadas que entre les seves files hi ha més persones declarades 'non grates' que a Ciutadans. Arrimadas ha criticat a ERC per haver-la reprovat per les seves "idees" a Llavaneres, un exemple que ja havia posat vàries vegades al Parlament.

En aquest punt, Albiol ha intervingut per dir: "Vostè diu que l'han reprovat a Llavaneres però al delegat del govern espanyol a Catalunya [Enric Millo] l'han declarat persona non grata més de cent vegades".

Les polítiques socials i les infraestructures

Un altre debat entre les forces polítiques ha estat la distribució del pressupost. El PSC i Ciutadans han criticat Junts pel Sí per "destinar zero euros" a les guarderies.

Turull ha defensat la tasca al Parlament: de les 26 lleis aprovades, se n'han portat la meitat al Tribunal Constitucional. També ha acusat de fer demagògia al bloc del 155 amb els recursos que la Generalitat quan hi ha un dèficit fiscal de "més de 16.000" milions. "Amb el que costa les delegacions exteriors no es pot fer ni una escola, amb el dèficit fiscal se'n poden fer més de 2.000", ha etzibat Turull davant les acusacions de Ciutadans i el PP de gastar-se els diners només amb el Procés.

Sense diagnòstic compartit

El debat ha començat amb una intervenció breu de cada candidat i candidata, en què han exposat la seva versió dels fets fins aquest moment. Inés Arrimadas ha cridat a deixar de banda el "malson del Procés" mentre que Miquel Iceta ha criticat els independentistes per tirar endavant el full de ruta de la independència unilateral "sense haver guanyat" el plebiscit del 27 de setembre. Xavier Domènech, dels comuns, ha acusat els independentistes de "deixar de banda" a la meitat del país.

Al seu torn, Jordi Turull de JxCat -que substitueix Carles Puigdemont- ha demanat el vot per restituir el Govern sorgit de les eleccions dels 27 de setembre i derrotar el 155 i Marta Rovira, d'ERC, que participa al debat en lloc de Junqueras, s'ha compromès a tirar endavant el mandat de l'1 d'octubre. El relat de Xavier Garcia Albiol ha estat ben diferent: ha dit que el 27-S van guanyar els unionistes.

Carles Riera, de la CUP, ha titllat de "cop d'estat" la reacció del govern espanyol davant el referèndum de l'1 d'octubre i ha reivindicat la república proclamada.