El (pre)judici del senyor Llarena

Això no és normal. No ho és gens. El jutge Llarena creu que si Junqueras, Forn i els Jordis sortissin de la presó hi hauria perill d’una “explosió violenta”. Perdó? Quin Procés ha vist aquest senyor tots aquests anys? Què li han explicat? Què ha llegit? Si alguna cosa ha admirat el món ha sigut el pacifisme festiu de l’independentisme català, que fins i tot va entomar passivament la injustificada i brutal violència -aquesta sí- policial de l’1-O. La interlocutòria del jutge Llarena és fruit d’un (pre)judici polític: veu violència on no n’hi ha i veu delicte on només hi ha idees. Idees independentistes, esclar. No em vull ni imaginar què pot passar en el judici. I, de passada, com a acte polític condiciona les eleccions del 21-D. ¿Amb quines garanties es poden celebrar unes eleccions amb candidats presos? Costa d’imaginar països de l’Occident democràtic on es pugui donar una anomalia així. L’independentisme haurà de competir engabiat, emmordassat, coartat. Tot el que digui podrà ser utilitzat en contra seva, en contra dels presos encara entre reixes o dels que han sortit sota fiança. Garanties? ¿S’enrecorden de la cridòria contra la falta de garanties de l’1-O? N’hi havia, però ja es van ocupar de carregar-se-les a cops de porra. I ara se les carreguen amb interlocutòries polítiques. Explosió de violència? Això és una explosió d’injustícia.