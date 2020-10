CaixaBank llança FX Now, una plataforma en línia per gestionar el mercat de divises en temps real

CaixaBank presenta FX Now, la seva nova plataforma en línia que permet als clients operar amb divises a temps real, les 24 hores del dia, de forma àgil, segura i sense intermediaris.

La nova plataforma permet escollir fàcilment quines divises es volen comprar i vendre, i quan realitzar l'operació, que pot ser per aquest mateix moment o bé per a una data futura. Tots els clients de banca d'empreses, banca corporativa, emprenedors i clients internacionals podran realitzar les seves transaccions a través d'aquest innovador sistema, el més àgil del mercat.

Amb aquesta nova eina els clients podran decidir quines divises volen comprar i vendre, i quan operar sense necessitat de signar documents per cada operació

FX Now destaca per la usabilitat de la plataforma, que compta amb una interfície intuïtiva i senzilla; per l'agilitat de la plataforma, que permet concretar operacions en tan sols dos clics -introducció de nominal i termini-; així com per la facilitat en la contractació, el marc contractual del qual permet que el client no hagi de signar operacions individualment, reduint la conseqüent càrrega administrativa després de cada contractació.

A més, FX Now ofereix la possibilitat de consultar les diferents operacions realitzades fins al moment i visualitzar-les en diversos gràfics que detallen l'evolució de client. Els usuaris podran personalitzar el seu compte, situant els diferents serveis i continguts segons les seves necessitats. D'altra banda, la plataforma compta amb una secció de notícies en la qual es recull la informació més rellevant sobre l'actualitat dels mercats.

CaixaBank, el valor de l'especialització

CaixaBank és el grup financer líder en banca minorista a Espanya, amb 15,5 milions de clients; la xarxa comercial més gran de la península, amb més de 4.000 oficines; i el lideratge en innovació, amb la major base de clients digitals d'Espanya.

L'entitat desenvolupa un model de banca universal socialment responsable i és considerada per Merco com la primera del sector financer espanyol en responsabilitat empresarial i govern corporatiu. Així mateix, el 2020, CaixaBank ha estat escollida com a Millor Banc d'Espanya i Millor Banc a Europa Occidental per la revista nord-americana Global Finance.

Per a empreses que facturen més de 2 milions d'euros, CaixaBank s'ha consolidat com a referència, amb un model especialitzat que compta amb una xarxa formada per 126 centres CaixaBank Empreses repartits per totes les comunitats autònomes espanyoles en els quals treballen 1.200 professionals altament qualificats i en constant formació, amb sòlida reputació en l'assessorament empresarial.

CaixaBank dóna suport als seus clients empresa en 127 països a través de sucursals operatives, oficines de representació, corresponsalies i participacions bancàries que se sumen als professionals d'alta especialització en finançament i serveis, comerç exterior i tresoreria, finançament estructurat, turisme i negoci immobiliari, que treballen a les oficines d'Espanya, oferint el millor assessorament per a les operacions de les empreses a l'estranger. L'entitat ofereix servei tant a les pimes i microempreses que estan iniciant les seves activitats exportadores, com a les grans corporacions i grups empresarials que afronten projectes internacionals més complexos.

L'entitat financera compta, a més, amb CaixaBank DayOne, el servei creat per donar suport, desenvolupar i acompanyar startups, empreses joves de ràpid desenvolupament i àmbit d'actuació global que duen a terme activitats d'innovació.