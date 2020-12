BBVA es compromet amb el sector agroalimentari perquè pugui fer front a la crisi derivada del covid-19

La pandèmia que afecta tot el món està deixant uns efectes devastadors en tots els àmbits de la societat. A l’estat espanyol, l’impacte de la crisi que ha desencadenat s’ha notat especialment a les petites i mitjanes empreses i en el cas dels autònoms. Malgrat que el sector agroalimentari no s’ha vist afectat de la mateixa manera que altres sectors, com el turisme i els serveis, la incertesa també plana sobre el seu futur. Adaptar el sistema de producció alimentària a nivell global és clau per fer front al canvi climàtic, així com preservar la biodiversitat i garantir la seguretat alimentària.

En aquest context, BBVA s’ha compromès de manera especial amb el sector agroalimentari i ofereix diferents solucions adaptades a les necessitats d’agricultors i ramaders per gestionar les seves necessitats que se sumen a les que l’entitat bancària ja oferia abans de la crisi. Aquestes solucions estan adaptades a l’estacionalitat, un dels aspectes clau del negoci agrícola ja que faciliten liquiditat per atendre possibles tensions de tresoreria pel desfasament temporal entre cobraments i pagaments, i ofereixen als productors línies de finançament adequades a les seves necessitats. A més, els clients compten amb el suport i acompanyament d’especialistes, que coneixen les particularitats regionals dels productors i les diferents consideracions que requereix cada tipus de cultiu o explotació. Aquestes solucions arriben amb el compromís de BBVA d’impulsar una recuperació econòmica verda que fomenti la inversió sostenible i que faciliti la reinvenció del sector primari després de la crisi sanitària.

Transició ecològica

Amb l’objectiu d’ajudar aquells productors que vulguin convertir les seves explotacions en ecològiques i crear noves línies de negoci, BBVA ja va llançar al juny el primer préstec a Espanya per facilitar la conversió d’una explotació agrícola o ramadera convencional en ecològica. Es tracta d’una solució que, durant el període de conversió, permetrà als agricultors fer front a possibles desajustos entre ingressos i despeses generats a l’hora de complir la normativa de la Unió Europea per comercialitzar productes ecològics.

Pel que fa a la producció local i en col·laboració amb El Celler de Can Roca, l’entitat bancària va llançar al setembre els Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles destinats a ramaders, agricultors i productors d’aliments, la producció dels quals sigui sostenible. A més, els ramaders tindran l’oportunitat de formar part d’una de les cistelles de productes de temporada del projecte Gastronomia Saludable, que dona suport al petit productor i promou la cuina saludable.

En el camp de les aplicacions, en què BBVA n’és capdavantera, l’entitat ha incorporat una nova funcionalitat a l’agregador financer One View que, a través de l’anàlisi de dades, permet a les empreses conèixer la quantitat de gasos d’efecte hivernacle que emeten a l’atmosfera amb la seva activitat diària. En aquests moments, conèixer la seva petjada de carboni és un primer pas per implementar accions que els ajudin a reduir despesa en energia. A més, a partir d’aquesta informació, podran explorar noves línies de negoci més sostenibles.