“Baby Planner calcula les opcions de conciliació familiar i avança la situació econòmica que suposa tenir un bebè”

BBVA Research assegura que les despeses de les famílies que tenen un infant menor de tres anys són un 10% més elevades que les que no el tenen. Per això, l’entitat llança Baby Planner, una eina per calcular l’impacte econòmic d’augmentar la família.

BBVA ha llançat l’app Baby Planner. Quin objectiu persegueix?

L’arribada d’un bebè és un fet molt important a la vida de les persones. I també és el que genera més dubtes a nivell personal: sabré ser un bon pare o una bona mare? Sabré resoldre les diferents situacions o inquietuds que presentarà la nova vida familiar? Per descomptat, a nivell econòmic també et planteges si podràs fer front a totes les despeses. És complicat quantificar el cost, i prendre decisions per adaptar-se a les noves necessitats econòmiques. Amb aquesta eina, BBVA vol acompanyar i donar suport a les persones en un moment fonamental, perquè es preparin i prenguin les decisions més adequades perquè “com més saps, millor decideixes”.

Com permet planificar econòmicament l’arribada d’un nadó?

Per experiència pròpia, et puc assegurar que és difícil imaginar el cost en el teu dia a dia. Tinc dues nenes i amb la primera, fa nou anys, em va ser impossible quantificar de manera senzilla què em podia suposar el cotxet, la guarderia o l’alimentació dels primers mesos. Baby Planner t’ajuda a calcular-ho. Ofereix estimacions sobre el cost de l’equipament bàsic, així com les despeses mensuals. També t’ajuda a estimar despeses que potser ni tan sols haguessis tingut en compte.

Quines operacions es poden fer des d’aquesta app?

BBVA Baby Planner ofereix informació per prendre les millor decisions financeres amb tres escenaris: estic pensant en tenir un bebè, estic esperant un bebè i ja tinc el meu bebè. En totes tres estimacions informa sobre les despeses relacionades amb l’equipament bàsic, les despeses mensuals, les opcions de conciliació familiar i el possible impacte en la situació financera de la família.

Optar a una reducció de jornada o a una excedència laboral també són propostes que Baby Planner permet valorar. Com ho fa?

Tenint en compte els ingressos i les despeses, Baby Planner calcula les opcions de conciliació familiar i ofereix una imatge de la nova situació econòmica que suposa tenir un bebè. En el cas dels clients de BBVA, en els càlculs s’utilitzen les dades d’ingressos i despeses que ja coneix l’entitat bancària, encara que, si cal, es poden editar i ajustar a la realitat.

Per què BBVA l’ha fet disponible tant per a clients com no clients?

El nostre repte és seguir treballant en experiències que ajudin a prendre millors decisions financeres i donar a conèixer la innovació digital de l’entitat a la majoria d’usuaris, clients o no, que valoren la importància d’una aplicació que els pot sorprendre amb productes fàcils de fer servir i, a la vegada, acompanyar-los perquè tinguin la seguretat que estan prenent les millors decisions financeres.

Quants usuaris té actualment la banca online digital de BBVA?

Més del 50% dels clients de BBVA es relacionen a través dels canals digitals. Aquest tipus d’eines fa que els clients utilitzin més la banca digital. Això amplia la seva manera d’entendre i de relacionar-se amb el banc.