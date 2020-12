“Amb la hipoteca Casa Eficient els clients s’adapten a un entorn nou amb solucions adients al moment actual i que faciliten la transició ecològica”

Segons dades de la Comissió Europea, els edificis són responsables del 40% del consum energètic de la Unió Europea i del 36% de les emissions de gases d’efecte hivernacle. Per aquest motiu, BBVA llança la hipoteca Casa Eficient, per fomentar la compra d’habitatges amb certificació energètica A, essencial per abordar el desafiament del canvi climàtic.

En què consisteix la hipoteca Casa Eficient?

La hipoteca Casa Eficient BBVA ofereix un tipus d’interès fix, en condicions especials per a totes aquelles persones compromeses amb la sostenibilitat i que desitgen adquirir un habitatge amb la màxima eficiència energètica –qualificació A–. Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), en tancar el mes d’agost d’aquest any, el 46,2% dels nous préstecs hipotecaris a Espanya s’havien contractat a tipus fix.

La hipoteca Casa Eficient no és l’únic producte financer sostenible que ofereix BBVA...

Amb aquesta nova hipoteca, BBVA amplia la gamma d’alternatives sostenibles en els seus principals productes financers a l’Estat. Entre els últims llançaments, destaca la línia de préstec per a la promoció d’habitatges d’alta eficiència energètica, el préstec Cotxe Ecològic, tant per a pimes i autònoms com per a particulars, o la primera targeta de plàstic reciclat que arriba a l’Estat. En acabar el mes de setembre, i des del 2018, BBVA ha mobilitzat gairebé 1.400 milions d’euros en productes d’inversió sostenibles i més de 2.800 milions d’euros en productes d’actiu a Espanya.

A banda de les possibilitats financeres, què permet aquest nou producte als clients de BBVA?

Amb la hipoteca Casa Eficient els nostres clients s’adapten a un nou entorn amb solucions adequades al moment que vivim i que faciliten la transició ecològica. Això els permetrà protegir el medi ambient i ser més resilients per fer front a futures crisis. Nosaltres volem continuar sent un dels bans més actius d’Espanya, oferint solucions sostenibles que impactin positivament en l’entorn.

La sostenibilitat és clau per a la recuperació econòmica?

La sostenibilitat s’ha convertit en una de les claus per a la recuperació econòmica després de la crisi sanitària provocada pel covid-19. Al 2018 BBVA ja va anunciar el seu compromís per mobilitzar 100.000 milions d’euros en finançament sostenible entre els anys 2018 i 2025. En tancar el passat mes de juny, BBVA ja havia mobilitzat més de 40.000 milions d’euros, el 40% de l’objectiu fins al 2025. A més, s’ha compromès en ser neutre en emissions de CO2 aquest mateix 2020.

Quins altres compromisos ha adquirit BBVA en aquesta línia?

L’entitat és conscient del paper que juga el sector financer en l’avanç cap a la neutralitat climàtica i els ecosistemes saludables. En aquesta línia, el banc s’ha adherit a l’aliança europea verda en què administracions, empreses, agents socials i ONG aposten per una sortida sostenible a la crisi generada pel covid-19. A Espanya, juntament amb més de 240 signants, BBVA s’ha sumat al manifest impulsat pel Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV), en què es compromet a treballar de manera conjunta per impulsar una economia verda a través d’un paquet d’estímuls econòmics basat en criteris de sostenibilitat.