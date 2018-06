“Produïm Paulònia híbrida Clon In Vitro 112®, que pot absorbir fins a vint vegades més CO2 que les plantes normals”

El 1986 va sorgir In Vitro SL, un laboratori de micropropagació dedicat a la clonació de plantes, un sistema per reproduir-ne lliures de virus i amb les garanties sanitàries necessàries. Amb unes instal·lacions preparades per a una producció de més de dos milions de plantes l’any, l’empresa també produeix el seu propi Clon de Paulònia, l’In Vitro 112®, seleccionat el 2003 i especialitzat per a la producció de fusta per a biomassa.

Com sorgeix la idea de tirar endavant el projecte de clonació de plantes?

Quan vaig acabar la carrera, sabia que en tornar del servei militar m’encarregaria de la gestió d’una empresa dedicada al món del cava. No va poder ser perquè l’empresa es va vendre. Buscant feina, només en trobava de representant de productes fitosanitaris. No m’interessava. En aquells moments, es desenvolupava la clonació de plantes en laboratori amb cultiu in vitro i m’hi vaig interessar. Em vaig formar en la matèria i vaig tirar endavant In Vitro SL.

Quin potencial hi va veure?

Clonar vol dir fer servir material genèticament igual a l’original i això ofereix un gran potencial en la producció de plantes. És interessant perquè si podem reproduir una planta amb resistència a algunes malalties i que compleixi les expectatives del mercat, se’n pot fer una gran producció. Abans, però, haurem de posar a punt les tècniques de cultiu perquè cada espècie i varietat es pugui desenvolupar al laboratori, i que en surtin amb una bona garantia de sanitat.

En aquestes condicions quines són les que es reprodueixen i amb quina finalitat?

Es pot clonar qualsevol planta. La finalitat depèn de la planta. Produïm llenyoses ornamentals i porta empelts de fruiters, que n’hi ha que no es poden reproduir d’una manera correcta a no ser que no sigui a través de la clonació en un laboratori. També clonem plantes ornamentals en casos que es necessita una ràpida posada en marxa perquè el mercat en demanda grans volums.

Produeixen plàntules de Paulònia híbrida. Què té d’especial aquest arbre asiàtic?

L’any 2003 vam seleccionar el clon de Paulònia In vitro 112® per a la producció de fusta i de biomassa. Té la capacitat d’absorbir fins a vint vegades més CO2 que les plantes normals perquè té un creixement molt ràpid i no és invasiva ni esquilmant. L’any passat, vam fer unes proves a Txernòbil amb el resultat que, durant un any, una planta d’aquest tipus retirava del terreny estronci i cadmi com ho fa un pi autòcton de la zona en quaranta anys.

Quin suport ha tingut per desenvolupar el seu projecte?

Durant aquests anys, he tingut ajuda moral i institucional perquè el departament d’Agricultura de la Generalitat va creure en mi des d’un primer moment. No tothom té autorització per poder crear plantes lliures de virus. També vaig aconseguir la categoria de viver seleccionador a través del govern estatal, que em va encarregar fer el reglament de producció de planta certificada in vitro. També estic agraït al BBVA que han cregut en mi i m’ajuden en el meu projecte, així com a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i al Parc de Collserola.

A quins reptes de futur s’encara l’empresa?

Detectar noves oportunitats al mercat per abastir les plantes que es necessitin en cada moment i treballar en exclusiva pels obtentors que demanen noves varietats en exclusiva.