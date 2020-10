Aprendre pel pur plaer d’aprendre

Fa tres anys, Ipsos publicava l’estudi El futur és FaB (Fifty and Beyond), una acurada radiografia de la població de més de 50 anys del nostre país. El col·lectiu poc o res tenia (ni té) a veure amb els sèniors de fa tan sols tres dècades i és que, atès el seu poder adquisitiu, la falta d’obligacions i la disposició de temps lliure, d’un temps ençà s’han convertit en un segment poblacional molt rellevant a nivell econòmic i de consum. Aquesta generació també comparteix, segons Ipsos, una actitud proactiva quant a la salut, amb especial èmfasi en la prevenció i en factors com la nutrició i l’activitat física.

L’estudi també subratlla com tenen inquietuds pròpies i individuals, viuen el present com un regal, gaudeixen del moment i han sigut capaços d’incorporar les noves tecnologies per mantenir-se informats i comunicar-se amb els seus contactes. Un tarannà que també explica l’interès cada cop més latent d’aquests fifty and beyond de continuar formant-se, un interès que els programes universitaris per a gent gran, sorgits als anys 90 del segle XX, busquen respondre.

Interès creixent

Avui dia sis universitats catalanes compten amb programes per a majors de 50. Són la UB, a través de la Universitat de l’Experiència; la UAB, amb la Universitat a l’Abast; la UdG, amb el programa Josep Torrellas o les Aules d’Extensió Universitària; la UdL, amb el Programa Sènior i les Aules d’Extensió Universitària; la Ramon Llull, amb el Programa Universitari per a la Gent Gran, i la URV, amb les Aules d’Extensió Universitària i la URV Ciutadana. Totes sis formen part, amb altres 40 universitats espanyoles, de l’Associació Estatal de Programes Universitaris per a Gent Gran (AEPUM per les sigles en castellà).

“L’anomenada ‘tercera edat’ no es veu com una etapa final de la vida, sinó com una nova etapa amb molts al·licients” David Viñas Director de la Universitat de l'Experiència

Gràcies a l’AEPUM, sabem que el curs 2018-2019 63.146 persones de més de 50 anys cursaven un dels programes que les universitats posen al seu abast. Més de 4.000 ho feien a la Universitat de l’Experiència de la UB. En paraules del seu director, David Viñas: “Només una pandèmia com la del covid-19 ha pogut frenar la creixent demanda dels últims anys per estudiar a la Universitat de l’Experiència. Tot i així, aquest curs tenim uns 1.120 matriculats”, als quals cal sumar els inscrits a activitats complementàries com escriptura creativa, teatre, coaching, txikung (exercicis físics i mentals d’origen xinès), cant coral, etc. Per a Viñas, l’increment d’alumnes sènior té a veure “segurament” amb l’augment de l’esperança de vida, “però sobretot amb un canvi important a la societat, ja que ara, l’anomenada tercera edat no es veu com una etapa final de la vida, sinó com una nova etapa amb molts al·licients”.

Agraïts, participatius i exigents

D’entrada, el primer que Viñas destaca del col·lectiu és la seva gratitud: “Són estudiants molt participatius i agraeixen el respecte que se’ls mostra en oferir-los assignatures de gran rigor acadèmic. No volen temes fàcils. Són extraordinàriament exigents”. La seva inquietud intel·lectual, prossegueix, “no s’apaga mai”, fet que explica que molts “gairebé col·leccionin cursos i que, tot i admetre 50 estudiants per programa, molts s’omplin i hagin d’obrir un segon grup o bé obrir llista d’espera”. A la Universitat de l’Experiència, programes com història, filosofia, història de l’art, astronomia i meteorologia, biologia o economia social estan sempre plens i altres com alimentació, psicologia, dret i estat social o ciències de la salut tenen el seu públic fidel.

Al seu torn, la UAB va crear el programa Universitat a l’Abast l’any 2000, un programa, remarca el seu coordinador tècnic, Sergi Arenas, “pioner a l’estat espanyol a oferir als majors de 55 la possibilitat de cursar assignatures amb els joves que cursen els seus estudis de forma oficial”. El curs 2018-2019, a la UAB estudiaven quasi 5.500 persones dins d’aquest target, una xifra que el també professor de psicologia evolutiva atribueix al fet que “cada cop hi ha menys por a acostar-se a entorns com l’universitari, abans percebut com a exclusiu”, al marge d’una “creixent consciència que en el món canviant i complex on som, la formació aporta eines per ser més competents a l’hora d’interpretar la realitat”.

Passió pel coneixement

Tot i tractar-se d’un alumnat divers, per a Arenas comparteix “una gran curiositat i passió pel coneixement”: “Són inquiets, constants i compromesos. Rara vegada falten a classe i no dubten en preguntar. Han fet l’elecció de formar-se i no deixen passar l’oportunitat per ampliar coneixements. Són a més molt col·laboradors amb l’alumnat jove”. Unes característiques que els fan únics i que posen en relleu sobretot en programes dins dels àmbits de les humanitats i als graus d’història i història de l’art, que concentren més del 50% d’alumnat sènior de la UAB. Altres titulacions que els atrauen són la criminologia, la veterinària, l’arqueologia o la comunicació audiovisual, en les quals poden aprofundir a través del programa Aprenent al Campus o bé a les Aules d’Extensió Universitària. “Totes dues iniciatives promouen l’envelliment actiu a través de la formació al llarg de la vida”, conclou Arenas.