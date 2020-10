DKV impulsa diverses iniciatives per acompanyar la tercera edat i atenuar l’impacte psicològic derivat del covid-19

La gent gran és un dels col·lectius més vulnerables de la societat. La soledat no desitjada dels avis ja existia abans de l’arribada del covid-19, però la pandèmia del coronavirus els ha afectat especialment i ha suposat un aspecte crític per a les persones grans confinades. La desescalada i la tornada a la normalitat, amb les mesures de seguretat i les restriccions que varien en funció de l’evolució de la crisi sanitària, segueixen sent un problema social important en la nostra societat, sobretot per a aquest col·lectiu.

L’asseguradora de salut DKV ( dkvsalud.com), que sempre ha estat sensible a les necessitats de la tercera edat, va posar en marxa des de l’inici del confinament, la iniciativa solidària i gratuïta #NingúnMayorSolo, per oferir atenció psicosocial a les persones grans a través de trucades telefòniques de voluntariat psicològic, amb la voluntat de combatre la seva soledat.

#NingúnMayorSolo

“La pandèmia no ha sigut la responsable que DKV s’impliqui en la salut i el benestar de la gent gran. De fet, la companyia porta molts anys oferint voluntariat per atendre les persones grans”, comenta Gonzalo Casino, director d’operacions de salut de la companyia.

La iniciativa, impulsada per DKV, amb la Plataforma del Voluntariat d’Espanya i la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia, i la col·laboració d’altres entitats socials, empresarials, societats científiques i col·legis oficials, va habilitar des del març i fins al juliol una línia telefònica (976 388 601) perquè les persones grans que ho necessitessin rebessin suport emocional i psicològic. Se’ls atenia tant si trucaven directament com si els voluntaris d’entitats socials del tercer sector identificaven necessitats d’atenció psicològica a persones que ja tractaven, i les derivaven perquè rebessin la trucada del voluntariat de psicologia. El voluntariat atenia les trucades i oferia el suport emocional que necessitaven les persones grans.

Per formar part del projecte només calia inscriure’s a www.ningunmayorsolo.org a través de Voluncloud, l’aplicació de la Plataforma de Voluntariat d’Espanya. El balanç ha estat positiu: el primer semestre de l’any ja comptava amb el suport de 1.130 persones (974 voluntaris i 156 psicòlegs), es van fer 4.687 trucades i més de 500 persones van ser ateses. No és estrany que, amb una realitat social com la d’Espanya, amb una de les esperances de vida més altes del món, i l’envelliment de la població que això comporta, s’hagi consolidat la iniciativa social #NingúnMayorSolo. Actualment, l’entitat Amics de la Gent Gran s’ha fet càrrec de la iniciativa a través de la seva Plataforma d’Acompanyament Telefònic (PAT).

Mi Persona Mayor

Com explica Gonzalo Casino, han volgut seguir oferint suport emocional a la gent gran, “i per això, fa pocs dies s’ha impulsat Mi Persona Mayor, un programa de voluntariat per combatre la soledat de la gent gran al marge del punt del país on sigui, comptant amb els principals col·laboradors de l’asseguradora, treballadors, mediadors, proveïdors i clients, amb el guiatge d’Amics de la Gent Gran, que gestiona el programa des del 15 de juliol”. La Fundació Amics de la Gent Gran, és una de les entitats amb més prestigi del tercer sector, especialitzada en la lluita i la mitigació de la soledat no desitjada de les persones grans i amb una base de voluntariat important.

Des de fa anys, hi ha diverses iniciatives de voluntariat de DKV per acompanyar la gent gran: la visita de directius per Nadal a persones grans que viuen soles, o la campanya Roses contra l’oblit, impulsada per Amics de la Gent Gran, que ofereix als treballadors de l’asseguradora recaptar fons per aquesta fundació, i promoure accions de voluntariat dels empleats de la companyia que visiten els avis i els porten roses el dia de Sant Jordi.