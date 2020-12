Els terroristes del 17-A: "Al·là us ha preparat els mujahidins de Ripoll"

"Juro per Al·là, cristians, que veureu una cosa que us encantarà. Sapigueu que Al·là us ha preparat els mujahidins de Ripoll". És un altre missatge que els terroristes del 17-A van enregistrar pocs dies abans dels atemptats, quan tornaven amb cotxe de París, on el 12 d'agost del 2017 van fotografiar i gravar la Torre Eiffel. El protagonista d'aquest nou vídeo inèdit que s'ha mostrat aquest dimarts a l'Audiència Nacional torna a ser Mohamed Hichamy, abatut en l'atemptat de Cambrils i autor de moltes de les proclames a les imatges reproduïdes el primer dia del judici, com ara: "Us penedireu d'haver nascut. Sobretot vosaltres, Mossos d'Esquadra". En aquest vídeo es veu Hichamy al seient del copilot, que manté el to burleta, i se senten les rialles dels acompanyants. El conductor del cotxe és Youssef Aalla, mort a Alcanar, i qui ho enregistra tot des del seient del darrere no s'ha pogut identificar.

651x366 Hichamy a l'interior del cotxe quan retornaven de París Hichamy a l'interior del cotxe quan retornaven de París

"Enemics d'Al·là, vindrem a buscar-vos amb homes", afegeix Hichamy. En un altre vídeo mantenen una conversa sobre els idiomes que parlen. Els terroristes també van gravar imatges de pocs segons al voltant de la Torre Eiffel i en unes altres es veu com una furgoneta s'atura a pocs metres del monument, un detall que comenten a l'enregistrament. Pel que fa a les fotos, que ja s'havien divulgat anteriorment, en algunes apareix Hichamy al costat de la Torre Eiffel. Es van capturar entre les 12.46 i les 13.08 h del 12 d'agost. Els investigadors dels Mossos que van analitzar aquest material han declarat al judici que les imatges no són turístiques, sinó dels accessos al monument de París amb més afluència de gent.

De fet, els testimonis d'aquesta nova sessió del judici han explicat quins objectius havien buscat els terroristes amb els mòbils i els ordinadors que van trobar entre la runa de la casa d'Alcanar, als vehicles que van utilitzar i als seus domicilis. Els mossos i els guàrdies civils que han intervingut han parlat de recerques en zones d'oci nocturn i llocs amb afluència de públic. Alguns exemples que han posat són la discoteca Colossos de Lloret de Mar, amb un aforament d'entre 1.500 i 1.800 persones, "assimilable a la sala Bataclan de París", el festival Rototom Sunsplash de Benicàssim, on podien passar entre 200.000 i 250.000 persones, així com la Sagrada Família, que amb un telèfon la van buscar 43 vegades en només 25 minuts.

Les recerques fetes amb els dispositius han evidenciat que els terroristes tenien interès en els vehicles totterreny, a part de les furgonetes. Pel que fa al material per atemptar, van buscar substàncies verinoses juntament amb precursors d'explosius i al final van optar pel triperòxid de triacetona (TATP). També van utilitzar Wallapop per intentar comprar bombones de butà, frigorífics i congeladors.

Conversa contra la tesi d'Oukabir

Una part de la sessió d'aquest dimarts al judici ha sigut pels indicis que la policia ha recollit contra Driss Oukabir, germà d'un jihadista abatut a Cambrils i acusat de ser el desè membre de la cèl·lula de Ripoll. Dels diversos missatges que s'han exposat, un pot desmuntar la tesi que ha mantingut la defensa d'Oukabir. El seu germà, Moussa, va parlar per WhatsApp amb Hichamy el 17 d'agost al matí. A la conversa li va comentar que el Driss s'ho havia repensat i no estava "preparat". El Driss va llogar la furgoneta de l'atropellament a la Rambla però sempre ha manifestat que li havien dit que la necessitaven per fer una mudança i que desconeixia el pla d'atemptar. Quan els mossos han explicat aquesta prova, Oukabir ha cridat que mentien des del cubicle de vidre que el separa de la sala i el jutge Alfonso Guevara l'ha fet callar.

651x366 Driss Oukabir en la primera sessió del judici a l'Audiència Nacional / FERNANDO VILLAR / EFE Driss Oukabir en la primera sessió del judici a l'Audiència Nacional / FERNANDO VILLAR / EFE

L'advocat d'Oukabir, que anteriorment també ha posat en dubte la cadena de custòdia del material recopilat, ha qüestionat en aquesta sessió les proves d'ADN. El lletrat ha preguntat si els reactius que la policia científica va emprar podien estar caducats i el cap del laboratori d'ADN dels Mossos ha respost que fan tests per assegurar-se que funcionen. Segons l'advocat, un jutjat d'instrucció de Sabadell investiga els Mossos per reutilitzar material caducat en les proves d'ADN.