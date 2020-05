El Memorial Democràtic publica el cens de deportats als camps nazis més complet de l’Estat

540x280 Placa identificativa metàl·lica de Miquel Serra Grabolosa, núm. 4.715, com a presoner apàtrida i roig espanyol (Rotspanier) al camp de concentració nazi de Mauthausen (Àustria) (1941-1945). Està formada per dues parts unides per punts, cadascuna amb la numeració i la identificació de l’stalag / FONS FAMÍLIA SERRA MIRALLES / MUME Placa identificativa metàl·lica de Miquel Serra Grabolosa, núm. 4.715, com a presoner apàtrida i roig espanyol (Rotspanier) al camp de concentració nazi de Mauthausen (Àustria) (1941-1945). Està formada per dues parts unides per punts, cadascuna amb la numeració i la identificació de l’stalag / FONS FAMÍLIA SERRA MIRALLES / MUME