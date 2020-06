La ciutadania ja pot preguntar directament a membres del Govern

El Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència ha presentat el projecte ‘Jo Pregunto’, una eina de comunicació bidireccional que incentiva la interlocució directa amb la ciutadania i permet preguntar directament a membres del Govern. La iniciativa, liderada per la Direcció General de Participació Ciutadana i Processos Electorals, té com a principals objectius incrementar la transparència i el retiment de comptes a la societat així com contribuir al fet que el Govern pugui fer una millor diagnosi de què interessa a la ciutadania en els temes d’actualitat política.

El projecte es va iniciar fa uns dies amb la compareixença en directe de la consellera de Salut, Alba Vergés, per respondre dubtes relacionats amb la gestió de la covid-19. A través del web participa.gencat.cat, es va habilitar un espai en què la ciutadania va poder plantejar, durant dos dies, dubtes sobre la gestió sanitària feta pel Govern català. Els participants, a més, podien votar les intervencions d’altres usuaris i contribuir així a la tria dels temes més rellevants. En total, es van registrar en aquesta primera edició 341 propostes ciutadanes.

L’equip de treball, integrat per la Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació i la Secretaria de Transparència i Govern Obert, va acabar seleccionant les qüestions més votades agrupant les preguntes en tres àmbits temàtics: simptomatologia crònica en malalts de covid-19, testos PCR i desplaçaments i fases. D’aquesta manera es va donar resposta a gairebé la meitat de les qüestions que havia plantejat la ciutadania i s’anava més enllà de les 12 preguntes que en un inici es contemplava respondre per part de la consellera Vergés.

Aquesta setmana el conseller Buch respondrà els dubtes de la ciutadania sobre aspectes de seguretat durant la pandèmia de la covid-19 i el desconfinament

És el primer cop que s’ha dut a terme una iniciativa d’aquest tipus a la Generalitat de Catalunya en què membres de l’executiu responen a preguntes directes de la ciutadania. El director general de Participació Ciutadana, Ismael Peña López, valorava l’èxit de l’experiència com “un tast de com està vivint la ciutadania en primera persona la crisi, què els angunieja, què els inquieta: hem rebut preguntes que no s'havien abordat en compareixences prèvies”.

Fruit d’aquest èxit i de la voluntat del Govern de fomentar la transparència i d’integrar l’opinió de la ciutadania en les accions de govern, aquest dimarts s’ha iniciat un nou ‘Jo Pregunto’ amb el conseller d’Interior, Miquel Buch. L’espai perquè la ciutadania pugui plantejar les seves preguntes s’ha obert aquest dimarts a les 9 h i es tancarà demà dimecres a les 15 hores. Les qüestions més votades les respondrà en roda de premsa el conseller Buch divendres al migdia en directe pel mateix portal participa.gencat.cat, acompanyat de càrrecs de Mossos d'Esquadra i Protecció Civil.