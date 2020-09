‘Lifelong learning’ també en educació

Educació emocional, treball en xarxa amb les famílies i la comunitat educativa, e-learning, hàbits saludables, atenció a la diversitat, resolució de conflictes, soft skills... Els reptes en educació i les competències que es requereixen als docents cada vegada són més grans, i a tot això cal sumar-hi la capacitat de treballar en un escenari incert i canviant provocat per l’actual pandèmia del covid-19.

En aquest context, les universitats ofereixen un ampli ventall de màsters i postgraus, oficials i de títols propis, perquè professionals de totes les etapes educatives puguin ampliar estudis i especialitzar-se en coneixements. N’hi ha que ja han vist un repunt de les sol·licituds, com el Màster en Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement, que ofereix la Universitat Rovira i Virgili (URV), o bé el Màster Oficial en Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, que en el cas de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC) ha tingut més demanda que l’any passat, ja que han incorporat les especialitats de llengua anglesa, catalana i castellana.

La mateixa universitat presenta cursos de curta durada, com el “Flipped Classroom o aula invertida: treballant dins i fora de l’aula”; o bé “Gimnàstica emocional: acompanyar-nos per acompanyar!”, eines emocionals per entomar amb creativitat la incertesa del que vindrà.

D’altra banda, la Universitat de Lleida (UdL) ofereix el Postgrau Universitari en Escoles Saludables, destinat a abordar habilitats en l’àmbit de la salut en l’entorn escolar, i la Universitat Abat Oliba-CEU (UAO-CEU), el Postgraduate in Primary Years Education, en línia i en anglès, que permet acreditar-se com a docent en escoles internacionals.

Un màster en pedagogia Montessori

La UVIC-UCC, en col·laboració amb el Montessori Institute of San Diego (MISD), coordina el Màster Universitari en Pedagogia Montessori (0-6 anys), reconegut i validat per l’Association Montessori Internationale (AMI). Es tracta de l’únic Màster Oficial Europeu en Pedagogia Montessori reconegut per l’AMI a tot el món. L’objectiu és “oferir una formació integral, amb una base científica, filosòfica i metodològica adequada per exercir com a guia capacitat en el mètode Montessori a les etapes de 0-3 i 3-6 anys”, explica Berta Vila, coordinadora dels estudis. El mètode de Maria Montessori és una proposta pedagògica, àmpliament reconeguda arreu, inspirada en l’humanisme integral. El màster s’adreça principalment a professionals de l’educació, pedagogs, psicòlegs o psicopedagogs. S’ofereixen entre 25 i 30 places.