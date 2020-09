"Sánchez truca a Torra per la taula de diàleg i tempteja el PDECat", portada de l'ARA

Els últims moviments estratègics del president espanyol per assegurar-se la tramitació dels pressupostos de l'Estat per al 2021 donen forma al tema destacat de l'ARA de dimarts. " Sánchez truca a Torra per la taula de diàleg i tempteja el PDECat" és el titular principal d'una portada en la qual també destaquen: