L'Alemanya-França, plat fort de l'estrena de la Lliga de les Nacions

Aquesta tarda arrenca la nova competició de seleccions de la UEFA, la Lliga de les Nacions, un format que arriba per substituir en bona part els amistosos entre els combinats nacionals del continent, a més de repartir fins a quatre places per a l'Eurocopa que es disputarà el 2020. La competició arrencarà aquest dijous amb un Kazakhstan-Geòrgia (16 h), corresponent a la Lliga D. Però el plat fort de l'estrena d'aquest torneig serà l'Alemanya-França (20.45 h, Cuatro). Hi seran els blaugranes Ter Stegen, Samuel Umtiti i Ousmane Dembélé.

El torneig, anunciat el 2014, està estructurat en quatre divisions, amb promocions i descensos, i es tancarà amb una fase final amb dues semifinals i una final que es jugaria en un país neutral (la primera es jugarà a Itàlia, Polònia o Portugal, països integrants del Grup 3) l'estiu dels anys imparells. Enguany viu la seva estrena, i la pròxima temporada en què es disputi serà la 2020-21. Les 54 seleccions nacionals que formen part de la UEFA es reparteixen en quatre divisions d'acord amb la classificació segons el coeficient que té cadascuna. Els equips nacionals competiran per ascendir a un grup superior o esdevenir campions, així com per classificar-se per a les eliminatòries que donen plaça per a l'Eurocopa.

Abans de l'Eurocopa 2020, cada grup es divideix en quatre seccions de tres o quatre seleccions, de manera que cadascuna disputarà entre quatre i sis partits entre el setembre i el novembre del 2018. Així, per exemple, Espanya està situada al Grup 4 de la Lliga A, conjuntament amb Anglaterra i Croàcia, contra qui jugarà aquest dissabte a Wembley (20.45 h) i dimarts a Elx (20.45 h) respectivament.

La final a quatre del torneig, que jugaran els quatre guanyadors de les seccions dins del Grup A, s'iniciarà el juny del 2019, mentre que les eliminatòries per a l'Eurocopa es disputaran el març del 2020. Cada una de les quatre divisions diferents té una ruta pròpia. Els guanyadors de cadascun dels quatre grups passaran a la mencionada 'final four'. Si entre les seleccions que han passat a la fase final n'hi ha que ja s'han classificat a l'Eurocopa a través de les eliminatòries classificatòries que s'havien estat disputant i que se seguiran celebrant, quedaran excloses de la 'final four', per la qual cosa permetran que altres seleccions (les classificades següents de cada grup) puguin accedir a la fase que dictaminarà els últims quatre equips que es classificaran per a l'Eurocopa. Cada divisió repartirà un dels quatre bitllets, que es repartiran entre les seleccions que guanyin les respectives 'final four'.

Una de les particularitats d'aquest nou format és que, a diferència dels amistosos, "cada partit compta", tal com el va publicitar la UEFA, que ha trobat amb la Lliga de Nacions una nova fórmula per treure rèdit econòmic de les seleccions. Una altra és que cada selecció jugarà contra d'altres del seu mateix nivell, ja que totes estan organitzades en grups en funció del seu rànquing de coeficients. L'últim experiment de la UEFA ja està en marxa.