El Barça, un club en mans de Messi (5-0)

Amb el mateix mocador blanc amb el qual han demanat la dimissió de Josep Maria Bartomeu, alguns aficionats han celebrat els gols de Lionel Messi. Un mateix mocador per estirar orelles a la llotja i per rendir-se als peus de l’home que ara mateix, gairebé tot sol, evita que el Barça s’ensorri, podrit per dins per culpa de les lluites pel poder i de la mala gestió. Bartomeu és a les mans de Lionel Messi. Com si fos un emperador romà, l’argentí podria forçar la fi del president si deixés de fer gols i abaixés el dit polze. Però Messi i la directiva tenen un objectiu en comú: guanyar títols. I això salva un president que poca cosa més té en comú, ara mateix, amb el jugador que, tot sol, ha derrotat l’Eibar amb quatre gols (5-0).

Bartomeu, amb mitja graderia en contra i enemics dins de la seva pròpia junta directiva, sabia que calia arribar viu com fos al partit contra els bascos i confiava que els gols ofegarien els crits que li exigien responsabilitats. I així ha sigut. El soci, tip de la mala imatge del seu Barça fora dels terrenys de joc, ha començat el partit demanat la dimissió del president, però ha acabat entregant-se als cops de maluc d’un Messi que ha recuperat l’olfacte golejador just abans de la setmana en què es podria decidir el futur del club. En pocs dies, tornarà la Lliga de Campions a Nàpols i caldrà lluitar per la Lliga al Santiago Bernabéu. En el fons, Bartomeu es limita a guanyar temps, confiant que Messi mantindrà unit un club que es troba a un pas de la fractura social.

L’argentí és ara mateix la cola –l’adhesiu– que manté unit el club. Exerceix tots els papers de l’auca. Golejador, capità i portaveu, amb les seves declaracions d’aquesta setmana. És el termòmetre del club, el rellotge que marca el ritme i el president no escollit a les urnes. Malgrat tenir molèsties, ell sol ha complert l’expedient en un partit sense gaire història. Un partit correcte, que no ha sigut res extraordinari però que, sense Messi, s’hauria pogut convertir en l’epitafi de l’actual junta. Els primers minuts, de fet, Ter Stegen ha tingut prou feina, amb un gol en fora de joc d'un Eibar sempre alegre de veure però massa tou en defensa. Els equips de Mendilibar sempre volen guanyar, sempre juguen al Camp Nou aspirant a donar la sorpresa, però n'acostumen a sortir escaldats.

De Jong, suplent

Quique Setién, pensant en la pròxima setmana, ha apostat per fer algunes proves i ha donat descans a De Jong i Ansu Fati. Arturo Vidal, l’home que juga on calgui, ha acabat d’extrem en atac, tot i que l’aposta no ha acabat de rutllar. L’Eibar ha aconseguit fer mal i posar en risc la presència de Lenglet, amb quatre targetes, al Bernabéu. Piqué i Busquets discutien com calia ordenar-se mentre al president li queia la suor per l’esquena. Però Messi, fins llavors bastant desaparegut, ho ha canviat tot inventant-se una jugada que venia a ser la prova del moment del Barça. Ell solet s’ha desfet de tota la defensa de l'Eibar i ha posat les coses al seu lloc. Ell capità ha marcat tres gols en 30 minuts. Tot gira al seu voltant ara mateix. Amb la plantilla curta d’efectius i Setién que encara intenta entendre les guerres internes del barcelonisme, només Messi sembla poder aïllar-se per jugar a futbol com els àngels. I si últimament el futbolista de Rosario decidia els partits amb assistències, contra l’Eibar ho ha fet per la via ràpida, marcant gols. I això malgrat que l'últim ni el volia fer. Conscient que Griezmann cada cop sembla més trist, més nerviós de cara al gol, Messi li ha ofert en regal: una assistència dins de l’àrea. Però el francès, incapaç de derrotar els seus fantasmes, ha perdut la pilota, que ha acabat tornant –obedient– a qui millor la cuida. Un Messi que ha fet el 3-0.

651x366 Griezmann no ha marcat contra l'Eibar / EFE Griezmann no ha marcat contra l'Eibar / EFE

Gràcies a Messi, el partit que podia convertir-se en una trampa ha acabat convertit en un passeig còmode d’un Barça que encara explora les pàgines del manual cruyffista per intentar trobar la manera de seguir millorant. Queda feina per fer. No ha sigut un partit excitant ni una actuació rodona. Sort n'ha tingut el Barça de Ter Stegen per evitar els gols visitants, però sort n'ha tingut l’Eibar de Dmitrovic, ja que n'hauria pogut sortir encara més escaldat. A la segona part, de fet, Setién ha jugat amb foc en donar descans a Piqué i acabar el partit amb Lenglet i Umtiti, dos centrals a una targeta de la suspensió, jugant plegats. I sense donar descans a Messi, que ha seguit donant ordres des del camp sense córrer gaire, com si fos un mariscal de camp.

La setmana que ha començat amb Bartomeu contra les cordes ha acabat amb el debut de Braithwaite, que ha rebut el suport d’un estadi que, mig seriosament mig en broma, ha vist com el danès buscava marcar, conscient que li ha caigut del cel una oportunitat que poc hauria imaginat fa setmanes. I ho ha aprofitat donant l'assistència en els últims minuts a Messi per marcar el 4-0. I fins hi tot hauria pogut marcar poc després, quan Arthur Melo ha fet el 5-0 després d'un xut del danès salvat pel porter. Al Barça, últimament, tot sembla possible. Ho sap Braithwaite, feliç. I ho sap Bartomeu, preocupat.