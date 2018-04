La missió de Valverde després de la tempesta

“No ens podem quedar a casa plorant pel que va passar. Ens falten deu punts per guanyar la Lliga”. D’aquesta manera, Ernesto Valverde vol girar full a la desfeta de Roma dimarts passat i pensar en els dos títols que encara queden per disputar: la Lliga i la Copa del Rei. Al campionat de la regularitat, recuperar les sensacions i el camí de la victòria passa per superar aquesta tarda (16.15 h / beIN LaLiga) el València al Camp Nou.

“La reacció del públic serà la reacció que demostrarà l’equip damunt la gespa”, afirma un Valverde que, tot i que se sent secundat pel club, entén que se’l pugui assenyalar: “Això és el Barça i sentir-les de tots colors quan hi ha derrotes doloroses va inclòs en el contracte. Soc plenament conscient del club on soc”. El tècnic basc va admetre ahir en la prèvia que la inesperada desfeta a Roma ha sigut una sotragada per a l’estat anímic de l’equip, però que només es pot mirar enrere per “aprendre dels errors”. Una victòria avui a la tarda contra el València de Marcelino seria com el primer glop d’un xarop per curar un Barça ple de cares llargues en l’últim entrenament abans de rebre els valencians. La sessió d’ahir, que va ser més curta del que és habitual, va ser simptomàtica: s’hi va veure Gerard Piqué capcot i Leo Messi i Luis Suárez van saltar a la gespa de la Ciutat Esportiva gairebé cinc minuts més tard que la resta de companys.

Aquest estat anímic per la marxa recent de l’equip es va traslladar a una roda de premsa amarga en què Valverde va expressar la necessitat de “tornar a motivar l’equip”. En aquesta línia, va fer referència al seu inici turbulent a la banqueta del Barça amb la doble derrota contra el Reial Madrid a la Supercopa: “A l’agost, quan vam perdre la Supercopa, semblava la fi del món i una hecatombe. Ens vam posar les piles i ara estem a deu punts de guanyar la Lliga i a la final de Copa”. Com si hagués tornat al punt de partida, el Barça passa ara pel seu “segon pitjor moment de la temporada” i, en paraules de Valverde, s’ha de tornar a “la línia molt regular i molt bona” que s’havia seguit fins a la desfeta a la Champions. En aquest sentit apareix un nom propi, el de Messi, l’estrella i pilar de tot l’equip: “Està tocat anímicament com tothom, però amb ganes que la pilota torni a rodar per poder mirar endavant i lluitar pels reptes que ens queden”.

Una pedra incòmoda en el camí

Recuperar el camí de la victòria exigirà superar una primera pedra incòmoda com és el València, molt endollat aquestes últimes jornades. Sense l’exigència que suposa jugar a Europa i eliminats de la Copa, precisament pel Barça, el conjunt que entrena Marcelino García Toral ha centrat tots els esforços a fer un bon paper a la Lliga. “M’espero el mateix València de tota la temporada. Porten una ratxa extraordinària. Juguen amb un sistema (4-4-2) molt definit que els està donant un gran resultat. Estan fent una gran temporada i l’any vinent jugaran a Europa”. Els valencians acumulen vuit victòries seguides i només han encaixat un gol en els últims cinc partits, una dinàmica que els ha permès prendre la tercera posició al Reial Madrid que, en l’última jornada, va empatar (1-1) al Bernabéu amb l’Atlètic de Madrid.

Per contrarestar el bon moment de forma del conjunt valencià, Valverde ha convocat Sergio Busquets, que continua amb molèsties per la lesió que va patir el 14 de març contra el Chelsea. Amb la final de Copa d’aquí una setmana, però, és probable que sigui suplent i només surti en cas de necessitat. Sense Rakitic, que es recupera d’una operació en un dit de la mà esquerra, el polivalent Sergi Roberto podria jugar de pivot, mentre que Nélson Semedo, un dels assenyalats de la desfeta a Roma, seria el lateral dret per contrarestar amb la seva velocitat una banda on hi haurà un extrem ràpid i hàbil com Guedes, un dels jugadors més perillosos del València, juntament amb els davanters Simone Zaza i Rodrigo Moreno. Aquest últim acumula sis gols en els últims cinc partits.

Caldrà veure si Ernesto Valverde optarà avui pel 4-3-3, el 4-4-2 o buscarà alguna sacsejada en l’onze per recuperar l’ànim d’un equip tocat que vol redreçar el rumb per acabar la temporada de la millor manera possible, abans de la reflexió necessària que s’haurà de fer quan es tanqui.

Reflexió europea lluny del Camp Nou

Preguntat per l’ARA sobre les dificultats del Barça aquesta temporada i les dues últimes a domicili a la Champions, Valverde va explicar que el Barça té un “estil molt marcat” i els rivals han descobert com neutralitzar-lo en la competició continental: “Ens està costant perquè els rivals no ens deixen trobar un jugador lliure amb qui combinar, i això fa que hàgim de jugar en llarg i no hi estem acostumats, o es tanquen al darrere i són perillosos al contraatac. Ja ha passat les últimes temporades. Hem de trobar-hi solucions”.