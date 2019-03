Un Barça amb el debat de les rotacions abans de rebre el Lió

Ernesto Valverde ho té clar: “Els tres punts contra el Rayo Vallecano valen el mateix que els que vam treure al Santiago Bernabéu o el Sánchez Pizjuán”. La consigna del tècnic blaugrana no admet discussions: vol una victòria contra el conjunt madrileny abans de rebre dimecres l’Olympique de Lió al Camp Nou, pel reforç anímic que sempre suposa el triomf. Madrilenys i catalans es veuran les cares aquesta tarda (18.30 h, BeIN LaLiga) al feu blaugrana.

La prudència de Valverde, que ni de bon tros veu la Lliga encarrilada malgrat el coixí de 7 punts respecte a l’Atlètic de Madrid i de 12 respecte al Reial Madrid, genera debat sobre si optarà per un onze ple de rotacions contra el Rayo. “Potser hi haurà algun canvi, però venim d’una setmana neta -a la Supercopa de Catalunya només hi van participar set jugadors del primer equip- i tindrem quatre dies abans de jugar contra el Lió”, va valorar el tècnic, sempre fidel a la seva línia de no donar pistes al rival. Un jugador com Gerard Piqué (que ha disputat sencers tots els partits de la Lliga) hauria d’entrar en unes hipotètiques rotacions, però el fet que Lenglet estigui sancionat, Vermaelen segueixi lesionat i Murillo pràcticament no compti, fa preveure que el central català i Umtiti seran la parella titular amb Alba (o Roberto) i Semedo a les bandes. Al mig, Rakitic podria jugar de pivot i Arthur i Arturo Vidal serien els interiors, mentre que la davantera podria estar formada per Dembélé, Messi i Coutinho.

En resum: un onze de garanties, però amb alguns canvis davant un Rayo que arriba al partit sent penúltim i amb una ratxa de cinc derrotes seguides.