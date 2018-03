Un Barça amb màgia també sense Messi (0-2)

Al menjador de casa, acompanyat dels seus dos fills grans, Lionel Messi mirava com el Barça anava fent gols a La Rosaleda. L’argentí, que hores abans havia vist com naixia el seu tercer fill, no va volar a terres andaluses per participar en un partit en que l’equip de Valverde va demostrar tenir pressa per ser campió. Al descans, feina feta contra un Màlaga en ple procés d’autodestrucció. I al final del partit, mirades de complicitat entre els dos fitxatges més cars de la història del club, Dembelé i Coutinho, dos dels que van aprofitar les facilitats que deixava el Màlaga per reivindicar-se, marcar diferències i deixar per al Museu virtual del club un gol preciós: retall del francès, assistència i toc d’esperó suau del brasiler. L’encarregat d’agafar el barret de mag de Lionel Messi el dia que l’argentí vivia un dia especial amb els seus.

Per al Barça, va ser una manera de cobrar-se les factures tard, ja que la darrera derrota en lliga era aquella a La Rosaleda la darrera temporada, derrota que va deixar l’equip de Luis Enrique sense lliga. Però a Màlaga hi va tornar un Barça molt canviat, solvent i segur de si mateix. I amb recursos a la banqueta per sobreviure a un partit sense Iniesta i Messi. L’escenari de fet, era ideal per afrontar un partit sense aquests dos jugadors, ja que el Màlaga en cap moment va saber controlat la seva ansietat, les seves pors, deixant espais per on els jugadors blaugrana van fer de les seves. Valverde va apostar per Dembelé per obrir el camp per la dreta i Coutinho, per l’esquerra, desfent el 4-4-2 dels darrers dies. Era un partit per deixar-se anar, per aprofitar-se dels dubtes locals i tancar carpetes. I Dembelé va tancar la seva, sent protagonista amb regularitat, somrient, associant-se i atacant amb atreviment. A la segona part, va difumar-se una mica, com tot l’equip, quan el partit havia perdut competivitat i el Màlaga es limitava a intentar evitar la golejada.

540x306 Dembelé, en acció a Màlaga / EFE Dembelé, en acció a Màlaga / EFE

Inicialment, el conjunt local va intentar defensar en pocs metres, amb una defensa avançada agressiva, però no li va sortir bé. Jordi Alba i Coutinho van demostrar entendre’s prou bé, convertint els espais a l’esquena del lateral local en el pati on jugava al seu plaer un Jordi Alba que a la primera que va poder, va posar una centrada preciosa a Luis Suárez. L’uruguaià, elevant-se per darrera dels centrals, va rematar de cap amb autoritat, demostrant poder controlar l’espai aeri sobre terres malaguenyes. El Màlaga, accelerat i tant nerviós com ho està aquell que sap que està condemnat a la presó, va revoltar-se amb alguns atacs caòtics del jove En-Nesyry. Foc d’artificis, res més. Separats per gairebé 60 punts a la classificació, els dos equips semblaven provenir de mons diferents. Semblaven coincidir per casualitat al mateix espai, quan tenien poc a veure. Cada cop que Busquets, capità per un dia, aixecava el cap, el Màlaga es feia molt petit.

El Barça mica en mica es va anar divertint. I si el primer gol va ser bastant vertical, en una jugada en que ràpidament la pilota va ser entregada, des de Ter Stegen a Luis Suárez, d’àrea a àrea, amb la mateixa velocitat amb que es passen els relleus els atletes, el segon va ser futbol de toc. El Barça va anar cuinant a foc lent el partit, jugant amb el rival tal com ho fan alguns depredadors amb les seves víctimes abans de cruspir-se les. La pilota va acabar a les botes de Dembelé, aquest es va treure de sobre el rival amb un cop de cintura i la seva centrada va ser rematada per un Coutinho amb cara d’entremaliat. Tanta superioritat va fer perdre els papers de Samu Garcia, qui es va disparar un tret al peu, deixant els seus en inferioritat numèrica quan li va clavar els tacs a Jordi Alba amb una falta sense sentit al mig del camp. El partit, oficialment, deixava de ser un partit per convertir-se en un tràmit per al Barça.

Luis Suárez, sancionat

Paulinho, dosificant-se, va intentar no desgastar-se gaire en un partit amb espais, que va acabar amb Rakitic, Dembelé o Busquets buscant xuts des de la frontal, ja que el Màlaga va acabar tancat a la seva àrea, encomanant-se a les aturades de Roberto. I és que la segona part va ser plàcida, sense història. El Barça, inconscientment, va començar a pensar en el partit contra el Chelsea. Va començar a veure a la gespa a Willian, Cesc i Hazard. I va aixecar el peu de l’accelerador. El Màlaga, en inferioritat numèrica i escridassat per la seva afició, ho va agrair. Valverde doncs, va començar a fer canvis per evitar sorpreses desagradables, protegint a Sergi Roberto i Jordi Alba, amb els canvis. I el partit va anar morint, animat només per una dura falta de Suárez, qui es perdrà el proper partit per sanció. Fet que a l’uruguaià, ja li va bé, doncs així s’assegura poder jugar contra el Sevilla.