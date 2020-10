Bartomeu aguanta i posa tota la pressió al Procicat, que tindrà l'última paraula sobre el vot de censura

Un cop acabada la reunió de la junta d'aquest dilluns al Camp Nou, i segons ha pogut saber l'ARA, la directiva de Josep Maria Bartomeu ha decidit mantenir-se al càrrec malgrat l'amenaça que suposa el vot de censura convocat per als dies 1 i 2 de novembre, d'acord amb els estatuts de l'entitat. La cúpula argumenta que encara no té la resolució del Procicat sobre l'últim protocol enviat pel club per realitzar el referèndum amb una única seu: l'estadi blaugrana. A les 19.30 h, el mateix Bartomeu explicarà la seva versió en roda de premsa.

El Barça ha intentat els últims dies ajornar la votació dues setmanes per adaptar-la a les mesures sanitàries exigides per les autoritats, però no ho ha aconseguit. El president barcelonista, fins i tot, va enviar ahir una carta al vicepresident de Catalunya, Pere Aragonès, criticant el Govern perquè permetia un vot de censura en aquest context de pandèmia, amb el toc de queda acabat d'aprovar i davant "un risc elevadíssim de contagi" per l'avançada edat de la massa social amb dret de vot.