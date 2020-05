Quarantena abans de jugar: els clubs fan equilibris per preparar-se bé i complir els protocols de la Lliga

Aquest divendres la Lliga ha de confirmar si demana als clubs que es concentrin la setmana abans de competir o no. Queda descartada la primera proposta de la patronal, que pretenia que els equips s'estiguessin quinze dies en quarantena abans de jugar, però guanya punts l'opció d'imitar el que que ja s’ha viscut a Alemanya, on els jugadors porten des de diumenge vivint i entrenant-se en hotels en exclusiva per a l'equip. Alguns equips s’han allotjat a les habitacions dels seus centres d'entrenament, d’altres s'han tancat als hotels que tenen als estadis o fins i tot en hotels allunyats de la ciutat. El requisit és que jugadors i cos tècnics siguin els únics clients de la instal·lació i que s’adoptin les màximes mesures de seguretat (distància i mascareta) en els espais comuns, sobretot durant els àpats.

ℹ Desde este fin de semana el #FCBayern está realizando una concentración de cuarentena; gran parte de ella se realizará en el #FCBayernCampus.



Hoy el equipo se entrenó en el #AllianzArena. Todos los detalles:

➕ https://t.co/8TJzPnnPFP #MiaSanMia pic.twitter.com/MFF7Rh2E3W — FC Bayern München Español (@FCBayernES) May 10, 2020

L’exemple de la Bundesliga està servint de banc de proves dels protocols que seguirà el futbol espanyol i és al que s’aferra la Lliga, que vol aïllar els equips uns dies abans de començar a jugar. Els clubs, pressionats per l’Associació de Futbolistes, esgotaran les opcions per convèncer l’organisme d’evitar qualsevol concentració que superi els set dies previs al partit. "Després d'un confinament de més de 50 dies, obligar els jugadors a estar-se dues o tres setmanes més tancats va en contra del conveni i dels seus drets", es queixava David Aganzo, president de l'AFE.

Concentració en un parc temàtic

En les últimes hores, des dels Estats Units ha arribat una nova idea de la Major League Soccer: concentrar els 26 equips en un mateix espai, a les gegantines instal·lacions de Disney World a Orlando. La proposta, avançada pel periodista de The Washington Post Steven Goff, fins i tot preveu l'opció que tots els partits es juguin al complex esportiu Wide World, dins del parc temàtic. Seria una mesura que permetria tenir en quarantena els prop de mil jugadors i tècnics de tots els equips de la MLS i que Disney World actués de bombolla de seguretat per tancar la temporada d'estiu.

MLS proposing all 26 teams come to Orlando to resume coronavirus-delayed season. Details here: - The Washington Post https://t.co/fluLULCTNa — Steven Goff (@SoccerInsider) May 12, 2020

Sense lloc a la ciutat esportiva

Sigui com sigui, i mentre els equips segueixen amb els entrenaments individuals, tothom està estudiant els diferents escenaris a l’espera que es confirmin els detalls d’aquesta hipotètica quarantena prèvia a la competició. El que sí que sap el Barça és que La Masia no seria una opció per acollir els futbolistes perquè no compleix els requisits necessaris. L’Espanyol tampoc disposa de cap instal·lació ni a la Ciutat Esportiva ni a l’RCDE Stadium i hauria de buscar altres alternatives, com el Girona, que també s’hauria de buscar un allotjament a prop de La Vinya. L'Hotel Camiral, a 300 metres dels camps d'entrenament, sembla la millor opció, però caldria gestionar l'operativa amb l'hotel que, ara mateix segueix tancat. Tota la logística depèn de l'última decisió de la Lliga i els clubs, pendents de la reunió de demà. No es descarta que la decisió de la concentració quedi ajornada fins que s'acosti el 12 de juny, primera data plantejada per tornar a jugar.

La Vall d’en Bas s’ofereix com a refugi ideal

En qualsevol altra situació, la idea de fer una estada esportiva portaria els equips a llocs com Peralada, El Montanyà o la Vall d’en Bas, nuclis habituals de les pretemporades. Consultat per l’ARA, l’Hotel Peralada admet que està “acabant de definir els diferents escenaris d’obertura i sempre pendents de les mesures del Govern”, però ara per ara no tenen res concretat de cara a les pròximes setmanes. Està en una mateixa situació El Montanyà Hotel&Lodge, que admet al diari que “no hi ha previsió de tenir aquest tipus d’estades ni al maig ni al juny” al seu establiment.

Les jugadores del Barça fent treball preventiu i de força abans d'un entrenament / ROYALVERD

On sí que tindrien les portes obertes és a la Vall d’en Bas. “No sé si vindrà ningú, però si necessiten la nostra instal·lació estem preparats”. El director general de Royalverd, Eudald Morera, està seguint al detall els plans i protocols de la Lliga per si a l’última fase abans de competir s’exigeix una concentració tipus pretemporada. Les seves instal·lacions, afirma, són el paradigma d’intimitat, exclusivitat i alt rendiment.

“Som en un entorn natural privilegiat, som una empresa que sap com tenir la gespa en bones condicions i, a més, tenim un hotel de 36 habitacions a un quilòmetres de la instal·lació”. La conjunció ha construït un lloc ideal per als professionals del futbol: el primer estiu s’hi va concentrar l’Espanyol i l’any passat van ser-hi l’Al-Sadd de Xavi Hernández i el primer equip femení del Barça, entre d’altres. Ja tenen dates confirmades per a les pretemporades d’estiu però es preparen per si toca improvisar noves estades ara a primer de juny. “Aquest any tocarà fer pretemporades de proximitat”, afirma. I reivindica l’encant de la zona volcànica per refugiar-se abans de tornar a jugar: “No és el mateix que a un jugador el tanquis a la ciutat esportiva o que el concentris aquí”, diu.

Jugadors de l'Al-Sadd fent servir les bicicletes a la zona oberta de gimnàs / ROYALVERD

Sobre les mesures de seguretat, la Vall d’en Bas juga amb avantatge. Des de l’exterior, la instal·lació queda amagada per la vegetació i l’accés està absolutament restringit. A més, cada camp de futbol disposa de diversos camps annexos i l’hotel té la mida justa perquè s’hi blindi una única plantilla. “Es poden fer entrenaments individualitzats i vida d’equip sense cap tipus de contaminació”, diu Morera. És com si les recomanacions de control actuals les haguessin predit, de manera que Royalverd no haurà d’afegir gaires mesures extraordinàries per adaptar-se als protocols contra el coronavirus, perquè ja era la rutina de la instal·lació. A més, la zona de gimnàs està construïda a l’exterior i la sala d’audiovisuals és un espai ampli on es pot garantir la distància de seguretat.

Seu dels 'play-off' exprés

A més del centre d’entrenament i tecnificació a la Vall d’en Bas, Royalverd gestiona el Pinatar Arena a Múrcia i Las Rozas a Madrid. Segons afirma Morera, les instal·lacions, a nivell de gespa i de desinfecció, estan preparades per acollir les possibles rondes d’ascens exprés que la Federació Espanyola de Futbol està estudiant per a finals de temporada, sempre que el govern espanyol les acabi permetent. “Tot està a punt per quan diguin que s’hi ha d’anar a competir”.