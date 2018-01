Dos vells coneguts amb comptes pendents per saldar

Com si d’un conte de fades es tractés, el Girona meravellava en el seu aterratge a Primera, competint de tu a tu contra l’Atlètic. Tot i la il·lusió d’una ciutat disposada a viure aquell moment amb la intensitat que l’ocasió mereixia, la magnitud del rival i les sensacions transmeses durant la pretemporada no feien preveure el que es va veure sobre la gespa. Tal com ha passat en les 18 jornades posteriors, el Girona no va ajupir el cap, mirant als ulls d’un rival incrèdul davant la superioritat a què va ser sotmès. Abans de la mitja hora, dos gols de Stuani havien augmentat els decibels de Montilivi, més orgullós que mai dels seus. Només la inexperiència va possibilitar l’equilibri dels madrilenys, en el tram final i amb un home menys després de l’expulsió de Griezmann. A Machín i Simeone, insatisfets per naturalesa, els van quedar comptes pendents. Uns, en veure perduts tres punts que pràcticament tenien al sac. Els altres, en comprovar una fragilitat defensiva impròpia del seu potencial. El Wanda Metropolitano serà l’escenari del retrobament entre l’Atlètic i el Girona (16’15h, BeIN LaLiga), aspirants a treure’s l’espina que els va deixar aquella nit. “Tenim bastant clar la nostra manera de jugar, és més important fixar-nos en nosaltres mateixos que no canviar i restar les virtuts. Ells són molt físics i compten amb excel·lents jugadors, competeixen com si fossin un equip mitjà. No ens podem adormir perquè ens passarà factura” assegura el tècnic sorià d’un equip que no coneix la por. “Hem demostrat que competim gairebé sempre. Si ho fem així, els resultats poden arribar, la motivació la busquem en cada partit. No estem per no lluitar pels punts”.

L’estat físic de l’uruguaià Stuani centra les seves preocupacions. La commoció patida contra el Las Palmas, que el va fer passar una nit a l’hospital, l’impedeix viatjar. Olunga serà titular gràcies al seu 'hat-trick' contra els canaris mentre que Kayode esperarà el seu torn des de la banqueta. “Després de fer tres gols, està per davant de qualsevol”. Marc Muniesa, de qui no s’ha volgut precipitar el seu retorn, és la principal novetat d’una convocatòria en què no apareixen Eloi, Aleix García i Alcalá, recuperant-se de la lesió.

“Les coses positives porten coses positives”

El pla dissenyat per Simeone ha provocat que el succeït a Girona quedés en un accident. Malgrat no poder comptar amb Vitolo i Diego Costa fins a l’1 de gener, els madrilenys segueixen sent el bloc competitiu que es va quedar a les portes d’aixecar la Lliga de Campions. Des de l’ensurt sofert contra els gironins, Oblak ha emmurallat els tres pals. De fet, no hi ha cap equip més en tot el campionat que hagi estat capaç de tornar a marcar dos gols als matalassers en un mateix partit, encaixant-ne només sis a partir del doblet de Stuani. El porter eslovè s’ha erigit en el porter menys golejat de la lliga, mostrant-se especialment encertat al Wanda, on només n’ha rebut tres. Segons a nou punts del Barça, tan sols han perdut en una ocasió: en la visita a Cornellà, contra l’Espanyol (1-0). El secret? Competir en cada jornada com si fos l’última. “Tenim un partit dur davant un Girona que juga bé, sent intens i ofensiu. Treballen molt els començaments de partit i haurem de posar molta atenció per portar l’enfrontament allà on volem” explica el preparador argentí.

Diego Costa es perfila com a titular malgrat haver disputat els 90 minuts contra el Sevilla, en la primera derrota dels madrilenys al seu estadi contra un rival espanyol. Amb les baixes de Godín, sancionat, Filipe Luis, lesionat, i Augusto, Gaitán i Werner, per decisió tècnica, i la tornada de l’eliminatòria de Copa a l’horitzó, volen evitar qualsevol tipus de distracció que beneficiï al conjunt blanc-i-vermell. “Desitgem continuar empenyent les nostres possibilitats en la lliga, les coses positives porten coses positives” argumenta, conscient que, sobre el paper, l’Atlètic és qui més té a perdre en cas de derrota. Pels gironins, il·lusionats amb la possibilitat de seguir eixamplant els seus registres, serà el tercer camp que estrenin a l’elit després dels desplaçaments al RCDE Stadium i Mestalla. En cada jornada viscuda, escriuen les primeres pàgines d’una història iniciada aquell 19 d’agost del 2017. Una nit en què, malgrat brillar, al Girona li va quedar un deute pendent que pretén satisfer.