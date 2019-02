L'Espanyol obre una acadèmia a Xangai

L'Espanyol ha anunciat l'obertura de l’RCDE Academy Shanghai, una acadèmia a la ciutat de Xangai. D’aquesta manera, el club tindrà un centre de formació internacional en una de les ciutats referents de la Xina. L’entitat blanc-i-blava continua treballant en el desenvolupament de la marca al país oriental. Es tracta de la tercera al país asiàtic, després de les situades a Hunan i Yunnan. En total, l'Espanyol comptarà amb aquesta amb 11 acadèmies internacionals repartides pel món: Ajman (Emirats Àrabs Units); Alger i Blida (Algèria); Saitama (Japó); Hunan, Yunnan i Xangai (Xina), Bagdad (Iraq), Estocolm (Suècia), Nova Jersey (Estats Units) i HLK (Barcelona). Aquestes acadèmies actuen com a vehicle formador per a joves futbolistes, però també constitueixen un negoci per al club, que a través seu pot expandir la seva marca per diferents punts estratègics del món.

El conseller i adjunt a la direcció general corporativa, Mao Ye, i el director general corporatiu, Roger Guasch, van segellar l’acord amb el partner, Xing Jing Qi, i el director de l’acadèmia, David Sánchez, amb la firma oficial a la sala de juntes de l’RCDE Stadium. L'acord posicionarà el RCD Espanyol de Barcelona en una de les metròpolis més importants de la Xina i potenciarà i farà extensiu el 'know-how' i la reeixida metodologia del futbol formatiu de l’entitat.

L’RCDE Academy Shanghai començarà a funcionar a partir del mes de juliol del 2019.