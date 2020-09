Fati marca i es converteix en el golejador més jove d’Espanya (4-0)

Ansu Fati va presentar ahir una nova declaració d’intencions a l’estrenar condició de titular i de golejador amb la selecció espanyola, trencant així registres històrics. El davanter continua demostrant que l’èxit és un joc d’equilibris entre el talent i l’oportunisme. És un concepte tan esquemàtic com complex. La primera gran virtut del blaugrana és fer-ho per instint. Va ser el millor en la victòria contra Ucraïna (4-0) a la ciutat esportiva de Valdebebas en la Nations League: va generar perill per banda i va demostrar que es pot tenir alhora desequilibri i ordre tàctic. Primer va forçar el penal que va transformar Sergio Ramos per estrenar el marcador, i va ser l’autor del tercer gol després d’una jugada individual des del balcó de l’àrea en què va deixar enrere un defensa i va signar un gran xut al pal llarg. L’acció el va convertir en el golejador més jove del combinat estatal: va trencar un rècord de futbol en blanc-i-negre, del 1925 (Errazquin, amb 18 anys). Tot en 45 minuts rodons que ajuden a fer bones les decisions de Luis Enrique de cara a l’Eurocopa del 2021.

Missatge al Barça

Fati sembla que és solució amb la samarreta vermella i apunta a ser-ho també al Barça enmig de la crisi piramidal que posa en dubte la seva condició de gran d’Europa. El joc del futbolista reclama jerarquies primer en la plantilla, al costat de Leo Messi i Antoine Griezmann, i després com a avís a nouvinguts. La finestra de futbol internacional posa el focus en la planificació de la secretaria tècnica i l’intent d’holanditzar les posicions ofensives. La renovació absoluta no ha de passar únicament per sumar nous cromos. Fati, com Pedri, Araujo o Riqui Puig, apunta a guanyar-se un lloc en la nova columna vertebral.