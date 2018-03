El Fraikin Granollers busca la primera posició del grup a Polònia

El Fraikin BM Granollers viatja a Polònia per enfrontar-se aquest dissabte (16h) al KS Azoty-Pulawy SA amb un clar objectiu: aconseguir una victòria que els permeti quedar primer del grup D, quelcom que seria històric per al club català. Aquesta és la quarta participació consecutiva del Fraikin BM Granollers a l'actual format de la Copa EHF -és l'únic equip europeu que ho ha aconseguit- i en les tres edicions anteriors el conjunt llavors dirigit per Carlos Viver va quedar en la segona posició, per darrere del Holstebro danès (temporada 2014/15), del Magdeburg alemany (temporada 2015/16) i del Göppingen alemany (temporada 2016/17).

Aquesta temporada l'equip dirigit per Antonio Rama arriba a l'última jornada com a líder de grup i depenent d'ell mateix per mantenir aquesta privilegiada posició. Així doncs, en cas d'aconseguir-ho, seria la primera vegada que el club català arribaria a quarts de final com a líder de grup i, com valor afegit, aconseguiria evitar als rivals alemanys en l'encreuament de quarts -Göppingen té el lideratge del grup C assegurat i Füchse Berlín presumiblement acabarà líder del grup B-.

El Chambéry Savoie Mont Blanc Handball, actualment empatat a set punts amb els vallesans, té, a priori, un partit assequible en la seva pista davant el cuer Wacker Thun, amb què el Fraikin BM Granollers, per acabar com primer de grup, hauria d'aconseguir la victòria en un Globus Hall de Lublin que serà una olla a pressió malgrat que el conjunt polonès ja no té opcions de classificació.

Els de Daniel Waszkiewicz, que dimarts van trencar una ratxa de cinc victòries seguides -van perdre davant el Viu Kielce a la lliga polonesa- voldran acabar de la millor manera possible la competició continental davant la seva afició.

La seva primera línia, amb l'ambidextre Marko Panic, el veterà Nikola Prce, Vladislav Ostroushko i Pawel Podsiadlo és el seu punt fort, juntament amb Vadim Bogdanov i Valentyn Koshovy a la porteria, tal com ja es va veure al Palau d'Esports en el partit d'anada. En aquest partit els catalans van vèncer per 32-26, un bon precedent que l'equip vallesà haurà de repetir per aconseguir el seu objectiu.

El conjunt de Rama ha recuperat en els últims partits la seva major solidesa defensiva. El porter Almeida torna a oferir les seves millors prestacions i, en atac, segueix demostrant bons percentatges d'encert. "Anem amb la moral al límit. L'equip està en una molt bona dinàmica i som plenament conscients del que ens hi juguem", apunta el tècnic del Fraikin. "Quedar primer o segon canvia molt les coses amb vista a l'encreuament de quarts", afegeix.

El lateral lituà del Fraikin, Rolandas Bernatonis, ha viatjat a Polònia, encara que segueix sent dubte per les seves molèsties a l'esquena -amb prou feines va jugar uns minuts davant el Chambéry i Rama el va reservar a Irun-, mentre que la gran novetat en la convocatòria és la inclusió del jove central del filial Pol Valera, que substituirà Ian Tarrafeta, que es va lesionar el turmell esquerre durant el partit de diumenge passat davant el conjunt francès.