Humans i calculadors

Quan va transcendir que Mascherano havia demanat al Barça anar-se’n al mercat d’hivern, tots plegats vam pensar que estàvem davant un nou cas de futbolista que només pensa en ell mateix. Sobretot, perquè la informació va coincidir amb la lesió d’Umtiti, que deixa el Barça amb tres centrals fins a finals de gener. Però la realitat és que el Jefecitova informar el club del seu desig fa prop d’un mes. La qüestió és que, entenent que Mascherano no se sent realitzat com a suplent, que necessita continuïtat a les portes del seu últim Mundial i que té una oferta econòmica descomunal de la Xina, semblava inviable que el Barça li obrís la porta. Però al final Mascherano se n’anirà abans del 31 de gener, com va informar anit Catalunya Ràdio, i no només perquè els seus interessos hagin passat per sobre dels interessos del Barça sinó perquè al club també li convé.

Fa pocs dies, el diari La Nación reproduïa una conversa de passadís amb Bartomeu en què assegurava que escoltarien Mascherano perquè el Barça és un club humà. I no dubto que sigui així perquè, amb totes les seves mancances de central reconvertit, Mascherano ha donat un rendiment extraordinari en el període post-Puyol i pre-Umtiti, una etapa en què el Barça ha guanyat dues Champions i ha estat reconegut com el millor equip del món, i em sembla que s’ha guanyat una sortida amistosa. Però la clau principal per la qual els interessos de les dues parts han acabat convergint és econòmica.

Perquè, òbviament, abans que Mascherano faci les maletes, i fins i tot quan Umtiti ja estigui recuperat, el Barça haurà de fitxar un altre central. Que tindrà un salari notablement més baix que Mascherano i que costarà -se suposa- poc més del que el traspàs xinès deixi a la caixa d’Arístides Maillol. És sobradament conegut que el Barça té un problema d’excés de massa salarial, que es va alleujar temporalment amb la fugida de Neymar però que queda si fa no fa com abans amb la renovació de Messi. Això, a part de la necessitat evident que té la plantilla d’incorporar talent ofensiu -insistirem amb Coutinho- al mercat d’hivern.

Per tant, deixant marxar Mascherano, el Barça rebaixa massa salarial, en traurà un petit traspàs i s’estalvia retenir a contracor un futbolista que ja no considera imprescindible. Però perquè tothom quedi content, faltarà portar-li a Valverde un tercer (o quart) central útil. Perquè el Txingurri ja va començar la temporada amb una plantilla pitjor que el dia que va firmar, i estaria bé no complicar-li encara més la vida.