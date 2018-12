Investiguen dos metges pel possible homicidi involuntari de Davide Astori

La Fiscalia de Florència (Itàlia) ha enviat aquest dilluns una notificació d'imputació a dos metges italians que estan investigats pel possible homicidi involuntari del futbolista del Fiorentina Davide Astori, mort el 4 de març amb 31 anys per una aturada cardíaca en un hotel d'Udine.

Els dos metges, que treballen en clíniques de Florència i Càller, on Astori va jugar del 2008 al 2014, estan sota investigació per haver considerat Astori "apte" per competir a la Sèrie A, la Primera Divisió italiana.

Astori va morir el 4 de març del 2018 en una habitació individual d'un hotel d'Udine, on estava concentrat amb el seu equip en la prèvia del partit contra el conjunt local. L'autòpsia realitzada el 6 de març va determinar que la mort es va produir per "un significatiu procés d'alentiment del batec del cor ocorregut en la nit entre el dissabte 3 i el diumenge 4 de març".