Ja no queda rival a la Lliga que no hagi sucumbit a Luis Suárez

Un quart d’hora. És el temps que va necessitar ahir Luis Suárez per marcar un gol contra el Màlaga i tatxar de la seva llista particular l’únic equip de la Primera Divisió que li faltava per marcar. Abans del partit d’ahir, fins a cinc vegades el davanter uruguaià s’havia enfrontat al conjunt andalús i mai havia aconseguit fer el que se li dona millor: marcar-li gols. La Rosaleda no se li va resistir més i, després d’una gran centrada de Jordi Alba -que està firmant una temporada impecable al carril esquerre-, Suárez va enviar amb el cap la pilota al fons de la xarxa de la porteria que defensava Roberto. La seva rematada, una mescla de violència i intenció, va ser impossible d’aturar pel porter local. Des que va arribar al club l’estiu del 2014 procedent del Liverpool, el nou del Barça ha marcat contra els 25 rivals de Lliga a què s’ha enfrontat. El Betis és la seva víctima preferida: fins a nou gols ha fet al conjunt andalús. De fet, aquesta temporada va firmar la seva diana número 100 amb la samarreta del Barça a la Lliga en la visita a l’estadi Benito Villamarín, on l’uruguaià va firmar un doblet. En total, acumula 106 gols a la Lliga en 122 partits.

Luis Suárez ha obert la llauna en onze partits aquesta temporada

Les xifres de Suárez s’expliquen per la seva fam de gol. Tot i que el d’ahir, com el de Las Palmas, podia semblar un partit trampa, d’aquells que fa mandra jugar i en què és complicat concentrar-se pensant que dimecres t’has d’enfrontar al Chelsea, Luis Suárez va sortir endolladíssim, reflectint un dels valors innegociables que ha instal·lat el tècnic blaugrana, Ernesto Valverde, en aquest equip: no hi ha ni partit ni rival petit. Sense el seu millor soci, Leo Messi, absent pel naixement del seu tercer fill Ciro, Suárez va agafar les regnes de l’equip en la faceta ofensiva. Va estar insistent en la desmarcada i va exercir de guia dels seus companys atacants: Dembélé, a la dreta, i Coutinho, a l’esquerra. Un trident tan inèdit com elèctric i resolutiu davant un Màlaga que al minut 30 ja es va quedar amb un home menys per l’expulsió de Samuel arran d’una dura entrada sobre Jordi Alba. Al primer temps, els tres atacants del Barça es van divertir amb jugades endimoniades a costa d’un conjunt andalús deprimit i que, jornada rere jornada, veu com no aconsegueix sortir del pou de la classificació.

Festa del conjunt d’Ernesto Valverde al primer temps i especulació i control a la segona meitat, amb el cap pensant ja en el duel contra el Chelsea i, de reüll, tenint present un mes d’abril carregat de compromisos si s’aconsegueix superar el conjunt anglès a la Lliga de Campions. Tot i que Coutinho, al final del partit, va negar que ja pensessin en els anglesos, sinó que van buscar “controlar el partit mitjançant la possessió”. El brasiler, que va lloar el bon paper de Dembélé, el seu assistent en el segon gol del Barça, també va elogiar Messi: “És el millor del món, sempre ens fa falta, però ha passat una cosa molt bonica a la seva vida. El pròxim partit ja serà amb nosaltres”.

També hi serà Suárez, contra el Chelsea, però no en el següent matx del Barça a la Lliga, el cap de setmana vinent, contra l’Athletic, perquè ahir va veure la cinquena groga que tant havia buscat fa tres jornades contra el Girona.