L'Ajuntament de Badalona manté el patrocini amb la Penya però no aclareix els terminis de pagament

L'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, ha assegurat que l'Ajuntament manté l'acord de patrocini amb el Joventut, però no ha aclarit els terminis del pagament dels diners al club verd-i-negre. Dijous hi haurà una nova reunió per mirar de desencallar una situació que posa en risc el futur de la Penya.

En declaracions posteriors a la reunió que ha tingut lloc precisament al consistori entre l'ens i el club aquest dimarts, Sabater ha dit que "el compromís és vigent i actiu" i que "en cap moment" s'havia pensat el contrari. "Hi ha hagut molta informació, alguna d'infundada i confusa, i em toca desmentir-ho", ha dit l'alcaldessa.

"Saber que ha Fiscalia havia obert una investigació a la Fundació ha obligat a revisar el conveni", ha dit Sabater, però ha insistit que "en cap moment s'ha qüestionat el patrocini de la Penya, que està aprovat i vigent".

Preguntada després sobre quan podran fer el pagament al club per la urgència del Joventut per afrontar deutes immediats, Sabater no ha pogut concretar la resposta i ha dit que s'aclarirà més endavant, en una futura reunió que tindrà lloc dijous.

Els representants de la Penya que eren a la reunió han marxat sense voler fer declaracions.