River-Boca: Crònica d'una suspensió inexplicable però previsible

Les directives de Boca Juniors i de River Plate mai havien estat tant en bona sintonia com en aquesta final de la Libertadores. La AFA, la Federació de Futbol de l'Argentina havia demanat calma i serenitat per gaudir de la festa del futbol, i des del govern argentí s'havia recalcat que, passés el que passés, en aquesta final de la Libertadores, la Copa es quedaria a casa, a l'Argentina. Tot pintava bé després de la suspensió per pluja del partit d'anada per l'aiguat caigut a la Bombonera de Boca Juniors i el posterior empat a 2. Però de nou, la violència, el càncer del futbol argentí, tornava a fer acte de presència de manera inexplicable, però previsible. El partit s'ha ajornat i es disputarà 24 hores després, aquest diumenge a les 21 h, hora catalana.

Tot començava a dues hores de començar el partit quan l'autobús que portava al Monumental a Boca Juniors encarava la recta final cap a l'estadi de River Plate. De manera inexplicable, la policia va deixar els 500 metres que s'esperaven als xeneizes de l'estadi sense cap mena de blindatge policial davant la més que previsible fúria i ira dels seguidors 'millonarios' que s'aproximaven al camp.

L'autobús de Boca Juniors va ser atacat amb pedres i ampolles trencant els vidres del vehicle. Per frenar els atacants, policies per part dels seguidors 'millonarios' el que va provocar que la poca policia que custodiava el comboi disparés gasos lacrimògens. La mala sort va fer que els gasos entressin per les finestres trencades de l'autobús de Boca, ferint alguns jugadors xeienzes, el més perjudicat amb lesions en un ull, el davanter Pablo Pérez.

"Després de l'agressió contra l'autobús molts jugadors van quedar ferits. Jo vaig patirn una reacció al·lèrgica, a uns els costava respirar, a altres els va baixar o els va pujar la pressió. Aquesta no és la millor manera de preparar aquest partit, menys encara una final d'aquest calibre. És il·lògic el que s'està vivint", destacava Fernando Gago. El seu company d'equip, Carlos Tévez va demanar als periodistes que esbrinessin per quin motiu l'autobús de Boca Juniors no va ser protegit per la policia com corresponia i va acusar la Conmebol d'obligar-los a jugar tot i no estar en condicions alguns jugadors de Boca Juniors.

"El partit està suspès, és un acord entre els dos clubs i es jugarà diumenge a les 5 de la tarda", va explicar el president de la Conmebol, Alejandro Domínguez, qui va afegir també que "lamentablement estem en aquesta situació per culpa d'uns pocs inadaptats que no entenen que el futbol és diversió".

Des de les files de River Plate, el seu president, Rodolfo D'Onofrio, va destacar que "és lamentable el que ha passat i River ha cregut convenient fer costat a Boca Juniors i ajornar el partit fins diumenge".

River Plate, per excés d'aforament, ha estat sancionat amb una multa administrativa per part de les autoritats argentines, que no evitarà però que es disputi la final de la Libertadores. També es van viure incidents quan un grup d'ultres de River sense entrades van intentar saltar-se els controls de seguretat i la policia va frenar-los amb bales de goma i gasos lacrimògens.

Mentre tot això passava, a dins del Monumental els aficionats van viure les hores entre el teòric inici del partit, les 5 de la tarda hora local, fins a la suspensió definitiva amb total perplexitat. L'estadi era ple de nens que vestits amb els colors de River esperaven viure una jornada de glòria i èpica amb els seus pares, familiars amics. La festa del futbol un cop més a l'Argentina ha sigut una tragèdia. Si la Conmebol volia que la final de la Libertadores s'assemblés en alguna cosa a la final de la Champions, ha quedat clar que està molt però que molt lluny d'aconseguir-ho.