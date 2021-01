El Madrid defensa el títol de la Supercopa davant un Athletic en construcció

El Reial Madrid i l'Athletic Club es veuran les cares aquest dijous en la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya a la Rosaleda (21 h, #Vamos). Els de Zidane, actuals campions del trofeu, parteixen com a favorits per ser diumenge a la final de la Cartuja de Sevilla. Però el conjunt de Marcelino García Toral, convençut de les seves opcions, no vol desaprofitar una de les poques oportunitats que pot tenir de sumar un títol. De fet, els lleons s'aferren a la gesta del 2015, quan van tombar el Barça de Luis Enrique amb un contundent 4-0 a San Mamés en el partit d'anada i que els acabaria donant el títol quan la final era només entre el campió de Copa i el de la Lliga.

El Reial Madrid defensa el títol conquerit a l'Aràbia Saudita tot just fa un any. Els blancs van trobar a Orient la serietat i constància que, mesos més tard, els faria guanyar la Lliga. Una regularitat inexistent en la present temporada. Els de Zidane han passat per tots els extrems. Des de ridículs estrepitosos fins a victòries de traca i mocador. Un fet de complexa comprensió per a l'espectador neutral i també per als mateixos aficionats madrilenys.

L'Atlètic de Madrid, el Barça, el Sevilla o l'Inter de Milà han patit la millor versió blanca aquest curs, mentre que el Cadis, l'Alabès, el Shaktar o l'Elx s'han aprofitat de la seva pitjor cara. Com qui tira una moneda a l'aire, el joc del Reial Madrid és del tot imprevisible. Caldrà veure si en un escenari de categoria com aquest els futbolistes de Zidane són capaços de donar el millor de si mateixos o marxaran cap a casa amb les mans buides.

L'Athletic buscarà sorprendre els blancs, finalista de la Copa del Rei del curs passat en una final pendent per disputar contra el seu etern rival, la Reial Societat. Amb nou entrenador i noves idees, el conjunt basc vol superar el Madrid. Fa una setmana, en la derrota de Lliga contra el Barça, ja es van veure algunes pinzellades del futbol que practiquen els equips de Marcelino: 4-4-2, amb una defensa sòlida i un joc directe després de recuperar la pilota. Amb Raúl García i Muniain en la creació i Williams atacant els espais, els lleons voldran fer mal al Reial Madrid al contraatac.