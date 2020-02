Patrick Mahomes, el nou fill predilecte de l’esport nord-americà

Quan tenia 17 anys, Patrick Mahomes va escriure a les xarxes socials: “Deu ser meravellós ser el 'quarterback' que diu d’anar a Disney World després guanyar la Super Bowl”. Un somni americà en una piulada: poder fer festa grossa en un parc d’atraccions després de tocar el cel a l’esdeveniment esportiu que aplega més espectadors, la Super Bowl. Set anys després Patrick Mahomes va fer realitat aquella predicció gairebé infantil amb una exhibició que va permetre al seu equip, els Kansas City Chiefs, guanyar la seva primera Super Bowl en 50 anys. Mai abans algú havia estat escollit millor jugador de la gran final de la NFL amb 24 anys. Mai abans, algú pot treure pit per tenir a casa el premi de millor jugador de la temporada, trofeu que va guanyar l’any passat, i l’anell de campió d’una Super Bowl en què va ser escollit MVP. Però Mahomes sembla destinat a anar trencant rècords. I per celebrar-ho, efectivament, va anar a Disney World.

“Quan ets jove i tothom parla de tu, és clau tenir prou cap com per tocar de peus a terra. Un cop que comets una errada, notes la pressió i la gent dubta de tu, pots enfonsar-te. Si té prou cap com per aguantar ferm, Mahomes serà el que ell decideixi ser. Podria arribar a ser un dels millors de la història”, explicava el llegendari Joe Montana, quatre cops campió de la Super Bowl. Montana de fet, era el gran protagonista de la final abans del partit, ja que a Miami s’enfrontaven els dos equips amb els quals havia jugat, els San Francisco 49ers i uns Kansas City Chiefs que no guanyaven des de l’any 1970. Però un cop va acabar el partit, tothom parlava de Mahomes, que va canviar el partit tot sol en un últim quart històric en què els seus Chiefs van arribar a perdre per 10 punts (10-20) quan faltaven set minuts. Però el lideratge de Mahomes i una renascuda solidesa defensiva els va permetre tallar les ales d’uns 49ers que ja es veien campions.

Els Chiefs es van convertir així en el primer equip capaç de guanyar la NFL després de remuntar tres partits consecutius als play-off en què van arribar a perdre per 10 punts o més: les semifinals de conferència, la final i la Super Bowl. I tot, gràcies a Mahomes i la bona feina de l’entrenador, Andy Reid, que va guanyar per fi la Super Bowl amb 61 anys. L’exentrenador dels Eagles de Philadelphia tenia un anell com a membre del cos tècnic dels Green Bay Packers el 1996, però li faltava la cirereta. Li faltava un home com Mahomes.

651x366 Patrick Mahomes, en acció durant el triomf dels Kansas City Chiefs a la Super Bowl / EFE Patrick Mahomes, en acció durant el triomf dels Kansas City Chiefs a la Super Bowl / EFE

Al descans, el partit estava empatat 10-10, però els 49ers van posar la directa en el tercer quart. Tot semblava decidit, fins que Mahomes va dir prou. Pressionat per la defensa rival en un tercer down clau, va inventar-se una passada de 44 metres cap a Hill que va obrir el camí de la remuntada. En sis minuts finals de bogeria, els Chiefs van anotar tres touchdowns. I els 49ers van acabar vivint un infern en els últims minuts, amb el seu quarterback Garoppolo acabant sota les urpes dels defenses rivals un cop i un altre. “Mai hem deixat de creure, fet que deixa clar que som un gran equip”, va dir la jove estrella, que ha aconseguit que els seus Chiefs ja siguin els primers en les apostes sobre qui pot guanyar la Super Bowl del 2021, que serà de nou a Florida, a Tampa.

El futbol americà necessitava una final com la de Mahomes per seguir greixant la seva maquinària. Tom Brady, el quarterback campió de sis Super Bowls amb els New England Patriots, seguirà jugant una temporada més amb 42 anys, però el moment de retirar-se s’acosta, tal com li va passar a Peyton Manning fa uns anys. Mahomes sembla destinat a ser la nova estrella d’un esport que va tornar a batre rècords de beneficis econòmics amb una Super Bowl en què es van arribar a pagar més de 10.000 euros per aconseguir una entrada. I això, malgrat que Mahomes semblava destinat a ser jugador de beisbol, l’esport del seu pare, que va defensar els New York Mets del 1992 al 2003. Però el fill va optar pel futbol americà, i s'ha convertit en el tercer quarterback negre capaç de guanyar la Super Bowl, imitant la fita de Doug Williams amb els Washington Redskins l’any 1988 i de Russell Wilson el 2014 amb els Seattle Seahawks. L’any 2012 els San Francisco 49ers van perdre la final amb Colin Kaepernick de quarterback abans de fer-lo fora, ja que va agenollar-se durant l’himne nord-americà per protestar contra el racisme. Serà Mahomes qui ocuparà el lloc de Kaepernick, l’home que ja no podrà ser el millor quarterback negre de la NFL, ja que l’han fet fora del negoci per tenir veu pròpia. La glòria és per a Mahomes, que lluitarà per fer-se un lloc a la taula de Montana o Brady, després de provocar la bogeria a Kansas City, la ciutat de l’estat de Missouri, encara que Donald Trump va felicitar a tot l’estat de Kansas sense saber que la ciutat on brilla Mahomes és a l’estat del costat.