El Baxi Manresa cau clarament contra el Tenerife (61-81)

El Baxi Manresa no ha pogut aturar el Tenerife sumant una nova derrota aquesta temporada. Malgrat un bon inici de partit dels catalans, dirigits per Pere Tomàs amb 12 punts, el Manresa ha vist com de mica en mica els visitants aconseguien acostar-se després d'haver començat perdent de més de set punts (11-2).

El Manresa ha intentat castigar amb molts triples, però un cop no han entrat, els visitants s'han anat acostant en el marcador amb els punts de Marcelinho Huertas. Malgrat tot, al final del primer quart el Manresa encara guanyava per 22-19.

El joc col·lectiu del Tenerife, amb el pivot Shermadini fent molt de mal, ha anat castigant un Manresa en què ha debutat el júnior Marc Peñarroya, fill del tècnic del Burgos Joan Peñarroya. Molt castigat per les baixes, el Baxi ha vist com el Tenerife de mica en mica s'anava escapant en el marcador amb els triples de Yusta. Al descans, el Baxi perdia per 31-39, una ferida que s'ha fet més profunda perquè l'equip de Txus Vidorreta ha sentenciat el partit ja en el tercer quart gràcies als triples de Yusta i el joc de Sasu Salin i Álex López (43-63). L'últim quart ha estat un tràmit en què el Manresa no ha pogut evitar acabar perdent per 20 punts.