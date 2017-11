Márquez, 'pole' tot i sumar la 27a caiguda de l'any

Marc Márquez ha aconseguit a Xest una 'pole position' que pot valer un quart títol mundial. El cap de files de l'equip Repsol Honda ha estat el més ràpid a la qualificació, mentre Andrea Dovizioso, l'únic que li pot pispar el campionat, només ha pogut ser novè.

Tot i caure a falta de tres minuts, després de perdre el control de la roda del davant al revolt número quatre, el de Cervera n'ha tingut prou amb el 1:29.897 que ha aconseguit a la tercera volta per ser el més ràpid de la sessió. Ha estat la seva 27a caiguda de l'any, la segona seguida a Xest, després de la que va patir divendres als entrenaments lliures.

