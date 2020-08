Sense Marc Márquez, l'anarquia arriba al Mundial de Moto GP

Després de recaure de la seva lesió per intentar tornar dalt de la moto ben ràpid, Marc Márquez ja ha acceptat que aquesta temporada no podrà revalidar el títol de campió del món. I el pilot de Cervera segueix des de la distància el Mundial més sorprenent, tant per un format modificat pel covid-19, com pels resultats. “Sembla que ningú vulgui guanyar, hi ha moltes errades i moltes coses que són difícils d’analitzar. Quartararo guanya per molt a Jerez, però després li costa als altres circuits. Viñales és molt ràpid als entrenaments, però a la cursa li costa més. Dovizioso és el que menys soroll fa i va segon al Mundial” explicava el cerverí abans del Gran Premi d’Estíria d’ahir, el segon consecutiu al circuit Red Bull Ring d’Àustria.

I la intuïció no li va fallar, a Márquez. Viñales va caure i Dovizioso s’acosta al liderat després d’una cursa on el portuguès Miguel Oliveira (KTM RC 16) va aconseguir per a Portugal la primera victòria en la categoria reina de mundial de motociclisme a l’imposar-se al Gran Premi d’Estiria, en superar en el darrer revolt a Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20) i un Pol Espargaró (KTM RC 16) que va quedar a un pas del triomf. El granollerí i l’australià lluitaven per guanyar i van sortir de la traçada, obrint les portes a Oliveira, qui de pas, li dona el segon triomf a KTM en quatre setmanes. La marca austríaca mai havia guanyat un Gran Premi de MotoGP i ja en porta dos en poc temps, en una temporada anàrquica i sorprenent on pot passar de tot.

La cursa va estar marcada per la caiguda en la setzena volta de Maverick Viñales, qui es va haver de tirar de la moto en perdre el control per culpa d’uns problemes dels frens davanters. La moto va acabar topant contra unes defenses i incendiant-se, provocant que la cursa fos aturada. Abans de la pausa, el més fort era el mallorquí Joan Mir. De fet, Pol Espargaró va admetre que "ell hauria guanyat la cursa sense la bandera vermella, era superior als altres". Però en la segona sortida, Jack Miller va passar a dominar gràcies a que havia apostat per un compost de pneumàtics tous. A menys de sis voltes per al final Pol Espargaró va superar a Miller en un final preciós amb cinc pilots rodant molt junts. Mir i Dovizioso es van quedar despenjats, i en un final amb tres pilots rodant units, va ser qui anava tercer, Oliveira, qui va acabar treient el cap primer en una cursa on de nou, va quedar clar el fluix rendiment de les Yamaha. Valentino Rossi, el millor de la casa japonesa, no va poder passar de la novena posició.

A la General, encara és primer el francès Fabio Quartararo, qui no va passar de la tretzena posició amb la seva Yamaha, tot i que Andrea Dovizioso ja s’ha situat a tres punts, consolidat en la segona posició d’una classificació on tot just 27 punts separan els primers 9 pilots. Sense Marc Márquez, aquest any ja s’han vist tres pilots guanyar per primer cop un Gran Premi, Quartarao, Binder i Oliveira. “Ara toca tenir paciència i respectar el meu cos. Una vegada la temporada està perduda, volem ser més cautelosos. Hem de recuperar-nos bé i tornar quan estiguem preparats. Després de la primera operació vam seguir la recomanació dels doctors, que van dir que podria fer vida normal perquè ni ells pensaven que la placa es podria trencar” va explicar Márquez ahir trencant el seu silenci.

Arenas segueix líder a Moto3

En Moto3, el gironí Albert Arenas segueix liderant la classificació general després de ser cinquè en una cursa on es va imposar per primer cop el jove piemontès Celestino Vietti. Un altre italià, Marco Bezzecchi, va guanyar a Moto2 malgrat entrar segon per darrera de l’espanyol Jorge Martín, sancionat per haver trepitjat una zona prohibida al final d’una recta. La propera cita del Mundial serà el 13 de setembre a San Marino.e