La Lliga dona la raó al Barça i afirma que Messi ha de pagar la clàusula de rescissió

La Lliga ha donat la raó al Barça amb un comunicat en què afirma que el contracte de Messi encara té vigència, així com la clàusula de rescissió del jugador, tot i que no cita si es tracta de 700 milions. Just el dia en què Messi ha decidit no anar a la Ciutat Esportiva per fer-se les proves PCR que cal fer-se abans de començar a entrenar amb Koeman demà, la Lliga ha reaccionat a petició del club amb un comunicat que sembla decantar la balança a favor del club en aquesta lluita on es decideix si Messi deixa el club. L'argentí, al burofax que va enviar dimarts, donava per trencat el contracte, ja que exigia aplicar una clàusula que li permet marxar del club al final de cada temporada. Segons el Barça, però, la clàusula acabava el dia 10 de juny, i després ja no es pot aplicar. En canvi, els Messi consideren que aquest 2020 es podia fer servir fins a l'agost, ja que per culpa del covid-19 la temporada es va allargar.

651x366 Luis Suárez si ha anat a fer-se els tests PCR, Messi no / EFE Luis Suárez si ha anat a fer-se els tests PCR, Messi no / EFE

El comunicat és la reacció del Barça a la decisió de Messi de no fer acte de presència a la Ciutat Esportiva, on estava citat a les 10.15 h. Tampoc hi han aparegut Umtiti i Pjanic, ja que han donat positiu per covid-19, ni Semedo o De Jong, concentrats amb les seleccions. És a dir, jugadors amb permís, a diferència de Messi. També hi han aparegut els jugadors que en principi Koeman no vol, com ara Suárez, Vidal o Rakitic.

El Barça ha trobat a Madrid un bon aliat. La Lliga, la patronal de clubs, sap que perdre Messi pocs anys després de veure Cristiano marxar a Itàlia seria un cop molt dur per a la imatge del torneig, així que han fet el comunicat després de consultar el contracte del futbolista. Al comunicat, la Lliga afirma: "En relació amb les diferents interpretacions (algunes de les quals contradictòries entre si) publicades en els últims dies en diferents mitjans de comunicació, relacionades amb la situació contractual del jugador Lionel Andrés Messi amb el FC Barcelona, la Lliga considera convenient aclarir que, un cop analitzat el contracte de el jugador amb el seu club, el contracte es troba actualment vigent i compta amb una «clàusula de rescissió» aplicable al cas que Lionel Andrés Messi decidís instar l'extinció unilateral anticipada d'ell mateix, efectuada d'acord amb l'article 16 de Reial Decret 1006/1985, de 26 de juny, pel qual es regula la relació laboral especial dels esportistes professionals".

És a dir, la Lliga deixa clar que "seguint el procediment que correspon en aquests supòsits, a la Lliga no s'efectuarà el tràmit de visat previ de baixa federativa al jugador si no ha abonat prèviament l'import de la clàusula". Segons ha informat la SER, la clàusula de 700 milions d'euros per marxar ja no s'aplicava a l'últim any de contracte, la temporada 2020/21, fet que el Barça nega.

651x366 Aficionats del Barça, manifestant-se contra Bartomeu / EFE Aficionats del Barça, manifestant-se contra Bartomeu / EFE

El president de l'Argentina també hi diu la seva

I tot plegat el mateix dia que alguns aficionats –ben pocs– s'han manifestat al Camp Nou contra Bartomeu. D'altres, en canvi, esperaven a la Ciutat Esportiva Messi, sense sort. I els aficionats del futbol segueixen el cas a tots els continents. L'últim a dir-hi la seva ha sigut el president de l'Argentina Alberto Fernández, que ha dit que "en cas de deixar el Barça, Messi hauria de tornar a casa i jugar amb el Newell's Old Boys", el club on es va formar quan era un nen.