El malestar de Messi espanta Bartomeu

Abans d’arribar al Parlament Europeu a Brussel·les, on tenia un acte institucional, Josep Maria Bartomeu va marcar el camí que calia seguir per sortir de l'última crisi d’un club que s’ha acostumat a viure entre terratrèmols: oferir una imatge de calma i unió. El divorci intern dins del Barça es va evidenciar públicament dimarts a la nit quan Messi va sortir al pas d’unes declaracions del secretari tècnic Éric Abidal, un incendi que ha fet evident el malestar del capità blaugrana amb la manera de gestionar la política blaugrana dels últims anys. Bartomeu, però, considera que una decisió dràstica seria pitjor, just abans de partits clau per al futur de la temporada. De fet, tallar caps seria una manera de deixar clar que el divorci entre diferents àrees del club existeix.

El president va parlar amb el secretari tècnic Éric Abidal ja dimarts a la nit, després de les entrevistes que va concedir als diaris Sport i Mundo Deportivo, planificades inicialment per reforçar la imatge del francès, però convertides en la seva condemna. Cap portaveu del club ha parlat del tema, a part d’un Quique Setién que no va voler dir gaire cosa, però portes endins s’afirma que Abidal no es va explicar bé, i així va ofendre un Messi amb qui Bartomeu va parlar abans de l’entrenament matinal del Barça, buscant la manera que els dos facin les paus.

L’argentí va mostrar la seva predisposició a fer les paus, però va voler explicar-se per deixar clar al president que no estava disposat a aguantar declaracions com les d’Abidal, que va afirmar que molts jugadors no entrenaven de valent amb Valverde. Messi va recordar que tothom hauria d’assumir les seves responsabilitats, ja que de les declaracions d’Abidal es podia entendre que els jugadors havien provocat la caiguda del tècnic, quan en el passat havien sigut els jugadors els que havien salvat Valverde quan era Bartomeu qui el volia fer fora.

Un cop va aterrar a Barcelona, el president es va tornar a reunir amb el francès i li va deixar clar que de moment no el destituirà com a secretari tècnic, però que no pot tornar a cometre errades com les seves declaracions de dimarts. Abidal, doncs, ara com ara segueix ocupant el seu càrrec i buscant un davanter, però sap que si els resultats no acompanyen, ell podria ser el primer a caure.

Josep Maria Bartomeu tenia previst quedar-se a Bèlgica un dia més, però va avançar el seu retorn per poder parlar amb calma amb Abidal. El president podria trencar el seu silencia a Bilbao, on viatjarà amb Abidal per acompanyar l’equip després d’una nova setmana marcada per la lluita interna dins d’un club cada cop més fràgil en el terreny institucional. Quan dimarts a la nit els telèfons de directius i treballadors del Barça van esclatar amb la captura d'imatge del missatge de Messi a les xarxes, Bartomeu va demanar calma. Va demanar no dir res per poder mantenir una imatge d’unitat que, en el fons, no és real.

Recuperar la confiança de Messi

Bartomeu sabia que si feia fora Abidal hauria acomiadat quatre directors esportius en poc més de quatre anys. Seria una manera d’evidenciar la seva incapacitat per bastir un projecte esportiu sòlid. Però també sabia que necessita recuperar la confiança de Messi. Malgrat que l’entorn del jugador deixa clar que no vol marxar del club, el capità suma mesos de decepcions que han acabat provocant la seva reacció al sentir les paraules d’Abidal. “Està cansat de ser l’ase dels cops”, diuen des de l’entorn del Messi. Al capità no li va agradar que les paraules d’Abidal es poguessin interpretar com que ell estava a favor de fer fora Valverde, quan sempre el va defensar. O que ell fos dels que no entrenaven intensament. Per això va demanar que en el cas de culpar jugadors digués noms, conscient que Abidal parla molt amb els francesos de la plantilla. La relació entre Messi i Abidal és molt freda des de fa mesos.

Messi no considera just que la junta filtri a la premsa que el vestuari mana molt. Fa uns mesos Gerard Piqué en una roda de premsa ja va acusar la directiva d’estendre aquest missatge. El capità, a més, es mostra molt decebut per la manera com es gestionen els fitxatges del club. Si els pesos pesants del vestuari ja creuen que el club no va fer prou per evitar que Neymar marxés al PSG, els últims mesos han vist com Bartomeu els prometia als jugadors que tornaria a fitxar el futbolista brasiler, per trobar-se que arribava Griezmann. L’entorn de Messi explica que l’argentí està cansat d’escoltar com diuen que mana massa, quan s’han fet operacions al mercat que ni han funcionat ni agradaven a Messi.

El repte de Bartomeu és oferir una imatge d’unitat just en un mes de febrer on el Barça es juga bona part de la temporada, tant a la Copa del Rei com a la Lliga, amb un partit al Santiago Bernabéu el primer de març, i la Champions, amb el partit d’anada dels vuitens de final contra el Nàpols. I, per sobre de tot, evitar que Messi segueixi enfadant-se més. L’argentí, de moment, va sortir a entrenar per preparar el partit de Bilbao amb una rialla. Partit clau per a la directiva i un vestuari que es va dividir sobre què calia fer amb Ernesto Valverde, però que s’ha unit de nou al voltant del seu capità.