Messi insta el barcelonisme a girar full d'un estiu convuls

Leo Messi torna a trencar el silenci. En unes declaracions al diari Sport, el davanter argentí, que va intentar forçar la seva sortida del Barça després del 2-8 a Lisboa contra el Bayern Munic, ha reculat en la intensitat de la seva postura, tot i que la troba justificada: "Assumeixo els meus errors, però si van existir va ser només per fer un Barça millor i més fort".

"Ara hem de concentrar-nos en fer-ho tan bé com puguem. Si en algun moment algun soci es va molestar amb el que vaig dir o vaig fer, que no dubti que va ser pensant en el millor per al club", ha insistit el capità blaugrana, que en una entrevista a Goal va explicar els motius de les seves ganes de marxar i va criticar durament la gestió esportiva de Josep Maria Bartomeu. "Després de tantes desavinences, m'agradaria posar un punt final. Hem d'unir-nos tots els barcelonistes i assumir que el millor encara ha d'arribar", ha comentat en aquest sentit.



El 10 vaticina que "aquest equip donarà el millor" amb l'únic objectiu d'"aconseguir les alegries que sempre dona el futbol sobretot als seguidors, que tant s'ho mereixen". Per això ha demanat unitat al barcelonisme, girar full d'un estiu convuls i centrar-se en la competició: "Tot va passar i hem de concentrar-nos en fer-ho tan bé com puguem i en aconseguir tot el que puguem assolir junts, com a equip i com a afició: sumant passió i il·lusió serà l'única manera de poder assolir els objectius, sempre units i remant en la mateixa direcció".

Dolgut per la marxa de Suárez

Messi també ha parlat sobre la marxa de Luis Suárez a l'Atlètic de Madrid i del comentari que va fer a Instagram quan es va confirmar la sortida de l'uruguaià. L'argentí ha admès que va dir el que sentia "en alguns moments que van ser durs" per a ell. "Entenc que hi haurà qui pensi que vaig haver de callar o deixar-ho passar, però em van doldre moltes coses en les últimes setmanes i va ser la meva manera d'expressar-ho", ha argumentat.