Nova reunió entre el club i el govern

Paral·lelament al que passa damunt del terreny de joc, el Barça disputa altres partits en l’arena institucional. Avui a la tarda se celebrarà una nova reunió telemàtica entre el club -representat per una delegació encapçalada pel CEO, Òscar Grau-, la secretaria general de l’Esport i els departaments de Salut i d’Interior del govern, en el marc del grup tècnic creat divendres per analitzar i validar els protocols elaborats pel Barça en el context del coronavirus.

Les dues carpetes que hi haurà són la voluntat del club de possibilitar l’assistència de públic tant al Camp Nou com al Palau Blaugrana -Salut ja ho va denegar per als dos clàssics d’aquesta setmana, tant el de bàsquet de divendres com el de futbol de dissabte-, i els protocols associats a la celebració de la moció de censura i la idoneïtat de les dates previstes -l’1 i el 2 de novembre- en funció de l’evolució de la situació epidemiològica. En aquest sentit, els promotors de la moció ja tenen interventors i una campanya a punt a l’espera de la llum verda de Salut. La junta es reunirà dilluns, 26 d’octubre, sabent si les autoritats permeten que es faci la votació. Si Salut l’autoritza, la trobada de dilluns serà determinant per al futur de la directiva.

Negociació sense els jugadors

Daltra banda, avui a les 10 h començarà la taula de negociació entre el club i els treballadors per negociar la rebaixa salarial que proposa el club arran de la crisi del covid-19. Els jugadors, contraris a renegociar els sous amb la resta de treballadors del club, no assistiran a la trobada. El Barça va anunciar ahir a darrera hora la renovació de Ter Stegen, Piqué, Lenglet i De Jong, que han acceptat "una adequació temporal" dels seus salaris, en paraules del club.