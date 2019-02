Els Patriots amplien la seva llegenda guanyant la Superbowl amb menys anotació de la història (13-3)

Els New England Patriots i Tom Brady tenen un nou anell de la NFL a afegir a la seva col·lecció després de vèncer Los Angeles Rams (10-3) en la Superbowl, la gran final del futbol americà celebrada aquesta nit a Atlanta. La victòria fa encara més gran la llegenda d’aquests Patriots, capaços de guanyar sis títols -igualant el rècord dels Pittsburgh Steelers- i fer-ho en tant sols 17 anys, tots comandats per Brady al camp i Bill Bellichick a la banqueta. Ni l'amenaça generacional que suposaven l'entrenador més jove de la lliga (Sean McVay) i un quarterback cridat a marcar una època (Jared Goff) va poder amb aquests Patriots.

Per a l’estadística quedarà el títol i l’honor de Brady i Bellichick de ser el quarterback i l’entrenador més grans en guanyar un anell. Però per al record hi haurà un partit que no va estar a l’altura ni de la història dels Patriots ni de les esperances que suscitaven els Rams. El resultat final (13-3, el més baix de la història de la Superbowl) és un fidel reflex del poc joc d’atac que es va veure sobre el camp.



Les dues primeres jugades ja marcaven la tònica del partit: Brady va enviar la seva primera passada a les mans d'un defensa dels Rams, però els de Los Angeles van malgastar l'oportunitat. La primera mitja part va tenir poca història: els Patriots se sentien còmodes en atac, amb Brady trobant constantment el receptor Julien Edelman, que va acabar sent escollit MVP del partit. Tot i això, la indefinició en les iardes més properes a la endzone els impedia traduir-ho en avantatge al marcador. La sort dels Patriots és que el seu desencert era superat per uns Rams irreconeixibles: el segon millor atac de la lliga no aconseguia passar les 10 yardes que permeten seguir tenint la possessió de la pilota. Goff semblava acusar la pressió de l’escenari i de la implacable defensa dels Patriots, que s'esmerçava en fer-lo patir. Comptaven, a més, amb un avantatge:el corredor Todd Gurley, la millor basa ofensiva dels Rams, jugava lesionat.



Es Patriots van arribar al descans amb la sensació de ser superiors però sense aprofitar-ho per res més que per marxar amb un fieldgoal d'avantatge, 3-0. L’ambient descafeïnat fins i tot es va contagiar en el show de la mitja part, liderat per Maroon 5 i acompanyat per Travis Scott i Big Boi. Els tres, escollits per actuar després del boicot d'uns quants artistes per la situació de Colin Kaepernick (el jugador que es va agenollar durant la interpretació de l’himne americà per protestar per la violència policial contra els afroamericans i que ara cap equip vol) van completar una actuació poc lluïda en comparació amb els celebrats shows d'antres anys, com el de Lady Gaga o Kate Perry.

Només quedava, doncs, que l'espectacle vingués amb el joc i que el descans capgirés el partit. Però no va passar: la defensa dels Rams va sortir més forta, frenant els Patriots, però l'atac va mantenir la seva mediocritat fins al final del tercer quart, quan Goff va aconseguir tres passades seguides per acabar tenint l'oportunitat d'empatar amb un fieldgoal. Els tres punts van encoratjar els Rams, que van iniciar el quart quart trenant bones passades de Goff. Però igual que a la primera part els hi havia passat als de Bellichick, no van convertir els instants de lucidesa en avantatge al marcador.



L’avís dels Rams va tenir un efecte immediat per als experimentats Patriots. A la següent jugada, Brady va recuperar dels seus millors socis de sempre, l’imparable Rob Gronkowski, tocat per les lesions i que ahir probablement jugava el seu últim partit com a jugador professional. Una passada a Gronkowski, una altra a Edelman i una nova jugada amb Gronkowski, de 29 iardes, van plantar els Patriots davant la zona d'anotació dels Rams. El debutant Soni Michel en va tenir prou amb córrer dues iardes per fer l’únic touchdown de la nit.



Als Rams els hi quedava una oportunitat, i Gofff semblava voler aprofitar-la. Amb 4 minuts per jugar-se, la defensa dels Patriots havia perdut fortalesaa i el braç del quarterback trobava els receptors. Un miratge que va durar tres jugades, les que va trigar Goff a regalar-li la pilota als Patriots en un error imperdonable que liquidaria el partit; amb tres minuts per jugar, els de Brady van dedicar-se a fer córrer el rellotger i avançar les iardes per poder anotar un nou fieldgoal per posar el 13-3 al marcador.



La victòria dels Patriots confirma que la llegenda continua. Ahir no va caldre cap jugada a l’últim minut, cap remuntada èpica, ni tan sols que Tom Brady fes de Tom Brady. Després d’una temporada regular amb alts i baixos i uns bons playoffs, van tenir-ne prou amb una bona actuació en defensa a la Superbowl per allargar una dinastia que exaspera els aficionats de la resta d’equips de la lliga, ansiosos perquè l’hegemonia dels Patriots s’acabi. Quan s’acabarà? Només Bellichick i Brady saben la resposta