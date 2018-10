Perden totes les maletes de l'equip paralímpic espanyol de tenis taula

La selecció espanyola de tenis taula paralímpica ha aterrat a Viena, des d'on es desplacen a Lasko (Eslovènia) on es disputa el Mundial del 17 al 20 d'octubre, amb alguns problemes inesperats. En primer torn, Vueling ha cancel·lat el seu vol a Viena -perquè hi havia 'overbooking'-. Després, els han reubicat en el proper vol, que ha sortit amb una hora de retard. Però el pitjor maldecap se l'han trobat quan han arribat a la capital d'Àustria: cap de les seves maletes havia arribat.

"Després de cancel·lar-nos el primer vol, sortir amb una hora de retard en el següent... ens perden totes les maletes. Ara, a fer una cua interminable per reclamar-les. Així comença el nostre Mundial. Així no Vueling", s'ha queixat a les xarxes socials José Manuel Ruiz, guanyador de cinc medalles paralímpiques entre el 2000 i el 2016. Ruiz ha lamentat el fet, ja que perjudica de forma considerable l'equip espanyol. Alguns dels jugadors tenen material i medicaments necessaris a les maletes perdudes i la companyia no els sap dir quan podran recuperar l'equipatge. La delegació espanyola, formada per deu jugadors, estava concentrada al CAR de Sant Cugat.