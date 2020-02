Remuntada de l’Astralpool Sabadell a la Copa del Rei

El Zodiac Atlètic Barceloneta es va classificar ahir a Sabadell per a les semifinals de la Copa del Rei de waterpolo al derrotar (13-5) el Mediterrani en un partit en què van brillar Felipe Perrone i Milan Aleksic amb cinc gols cadascun. El partit que va obrir la competició a Can Llong va estar dominat en tot moment pel campió. Un parcial de 4-0 després que el Mediterrani s’avancés als 27 segons amb un gol de Javier Gorria va posar el partit a favor dels de Chus Martín, que van arribar a la mitja part amb tres gols d’avantatge (5-2). Els gols d’Iván Gallego i Marc Roca van mantenir viu el Mediterrani fins a mitjans del tercer període (6-4), però tres gols de Milan Aleksic van posar el 9-5 al final de la tercera cambra i al Medi no li van quedar forces per a res més. Un parcial de 4-0 en l’últim quart amb dos nous gols de Perrone van situar el definitiu 13-5.

El rival del Zodiac Atlètic Barceloneta a les semifinals serà el CN Sant Andreu, que va superar sense problemes el CN Catalunya (4-8). A l’altra banda del quadre, el CN Terrassa va haver treballar durament en l’últim quart per vèncer el Quadis Mataró (12-13). El seu rival serà l’Astralpool Sabadell, que va eliminar als penals el CN Barcelona (8-8 i 4-2). L’equip amfitrió va protagonitzar una gran remuntada, ja que perdia per quatre gols de diferència al descans i va saber empatar el marcador i tenir més sang freda en els decisius llançament dels penals.

Avui, la Copa de la Reina

La Copa de la Reina de waterpolo viurà a partir d’avui a Can Llong (Sabadell) la seva edició més oberta des del 2007 amb el Mataró, el Terrassa i el Mediterrani disputant el regnat a l’Astralpool Sabadell, vencedor d’onze de les últimes dotze edicions del torneig.