El CP Vila-sana elimina el Generali Palau als penals (1-1)

La segona jornada de la Copa d'hoquei patins a Reus torna a arrencar amb sorpresa. El Generali Palau Plegamans, actual líder de l'OK Lliga femenina, queda fora a la primera de canvi de la Copa de la Reina després d'haver empatat a 1 amb el CP Vila-sana i haver perdut a la tanda de penals. La gran heroïna de les noies de Jordi Capdevila ha sigtu la portera Anna Ferrer, que a banda de fer diverses intervencions de mèrit durant el temps reglamentari ha aturat fins a set penals a la tanda decisiva.

El Palau ha començat dominant i generant nombroses ocasions per avançar-se, però topava una vegada i una altra amb Ferrer. La seva companya a la porteria de la selecció espanyola, Laura Vicente, no tenia tanta feina, i això ha obligat Jordi Capdevila a demanar un temps mort per intentar frenar les envestides vallesanes. Curiosament, poc després de la millor ocasió del conjunt de la Terra Ferma per avançar-se, en una bola al travesser de Victòria Porta, el Palau obria la llauna mitjançant Laura Puigdueta, que aprofitava una bola morta a la línia de gol després d'un llançament de Berta Busquets des de la banda dreta que Ferrer aturava en primera instància. Amb el marcador en contra, les lleidatanes han començat a tenir més la bola aprofitant l'entrada de la xilena Cata Flores i han disposat d'ocasions per restablir les taules abans del descans. Finalment, el Vila-sana aconseguia l'empat al minut 19 en un llançament exterior al límit de la possessió desviat per Flores, en una acció molt protestada pel Palau en considerar que prèviament la bola s'havia aixecat massa.

Els penals decideixen

A la represa, tot i que el Palau seguia tenint la iniciativa, les forces s'han igualat més i tant un equip com l'altre s'haurien pogut endur la victòria. Les vallesanes topaven amb Anna Ferrer i també amb el travesser en un llançament potent de Busquets, mentre que les lleidatanes obligaven Vicente a lluir-se en contraatacs liderats per l'omnipresent Flores.

El partit, però, ha desembocat en la pròrroga, on Victòria Porta ha desaprofitat una falta directa i acabava amb un pal per banda de Flores i Puigdueta, respectivament. Finalment, després d'una tanda de penals interminable el Vila-sana s'ha acabat emportant el bitllet per a les semifinals gràcies a les dianes de Flores i Comas, que han fet bones les set aturades d'Anna Ferrer. Ara el Vila-sana espera rival per a la primera semifinal d'aquest dissabte (11 hores, Esport 3) de l'últim partit de quarts de final entre Telecable Gijón i CHP Bigues i Riells que arrencarà tot seguit.