La defensa de Rosell passa a l'atac

Aquest dilluns s'ha fet a l'Audiència Nacional la primera jornada del judici a Sandro Rosell i als altres cinc acusats en el marc de l'operació Rimet, per un suposat delicte de cobrament de comissions il·lícites per la venda dels drets audiovisuals de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF) i de blanqueig d'aquests capitals. Uns càrrecs pels quals l'acusació pública demana 11 anys de presó i una multa de 59 milions d'euros a l'expresident blaugrana, i penes d'entre 6 i 10 anys, i d'entre 40 i 55 milions d'euros, als altres acusats, entre ells Joan Besolí, qui com Rosell segueix en presó preventiva des de fa 21 mesos.

La primera jornada ha acabat amb la intervenció del fiscal i de la defensa dels acusats, i s'ha ajornat fins aquest dimarts, quan declararà Sandro Rosell. El fiscal, José Javier Polo, ha desgranat els diferents punts en què es basa l'acusació, mentre que Pau Molins i Andrés Maluenda, advocats de Rosell, han intervingut per demanar la nul·litat del procediment i ha defensat que no hi ha motius per condemnar l'expresident blaugrana. Els altres advocats també han defensat la presumpta innocència dels seus clients.

Ha sigut un intercanvi de cops de nivell entre el fiscal, José Javier Polo, i els lletrats Pau Molins i Andrés Maluenda -advocat de Rosell, de Joan Besolí i de Josep Colomer-. La defensa s'ha basat en tres punts. D'entrada, en assegurar que no es pot considerar delicte la intervenció de Rosell en la venda dels drets audiovisuals de la CBF; després, en dir que l'Audiència Nacional no té competències per jutjar aquest cas; i finalment, en denunciar la presó provisional de Rosell i Besolí. En el seu torn final, el fiscal ha rebatut els arguments dels advocats i ha justificat que el judici seguís endavant segons les previsions.

Els arguments de la defensa

D'acord amb l'argumentació de Molins, "no es pot parlar de corrupció entre particulars" en la venda dels drets audiovisuals de la CBF, ja que al Brasil no existeix aquest delicte. Ni tampoc a Andorra, on va acabar cobrant els diners. A més, ha insistit que la CBF "no se sent perjudicada" per la venda dels drets audiovisuals. En aquest punt, també ha demanat que s'invalidi la declaració de Romário com a testimoni de l'acusació, ja que la seva declaració es va fer en fase d'instrucció sense que la defensa pogués interrogar-lo.

Romário, exjugador del Barça i actual senador al Brasil, va ser un dels dos senadors que van considerar que hi havia un possible delicte en el cas de la CBF. Rosell, en una entrevista a RAC1, va intentar desacreditar la seva versió al·legant que responia per enemistat amb l'expresident blaugrana, ja que Rosell no li hauria facilitat un contracte amb Nike ni permès que el seu fill entrés a La Masia blaugrana. La defensa, però, no s'ha basat en desqualificar el testimoni Romário per aquest motiu, sinó que únicament ho ha fet en qüestions estrictament formals i de procediment.

651x366 Sandro Rosell i Joan Besolí, a l'Audiència Nacional. Al darrera, Marta Pineda, Josep Colomer, Sahe Ohannessian i José Andrés Ramos / FERNANDO VILLAR / EFE Sandro Rosell i Joan Besolí, a l'Audiència Nacional. Al darrera, Marta Pineda, Josep Colomer, Sahe Ohannessian i José Andrés Ramos / FERNANDO VILLAR / EFE

Referent a la competència de l'Audiència Nacional per jutjar el cas, Molins ha justificat que, en aquest cas, hi ha dues operacions comeses a l'estranger i una –la venda de l'empresa BSM– que s'hauria de jutjar a Barcelona, per la qual cosa ha demanat que l'AN arxivi el cas i derivi la venda de BSM als tribunals de Barcelona. En la seva intervenció prèvia, però, la fiscalia ja ha fet referència a aquest punt i ha justificat que l'AN sí que hi té competències.

Per últim, l'advocat ha denunciat que la presó preventiva a Sandro Rosell, a banda de vulnerar el seu dret a la defensa, també pot condicionar la sentència del tribunal. "Perquè seria estrany que es considerés innocent, o no culpable, algú que porta gairebé dos anys en presó preventiva". Per això ha sol·licitat novament la seva llibertat provisional, posant com a fiança tot el seu patrimoni.