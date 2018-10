Sòlids triomfs del Barça Lassa i el Baxi Manresa

Tant el Barça Lassa com el Baxi Manresa van superar amb nota els duels respectius de la quarta jornada de la Lliga Endesa. Els blaugranes van recuperar-se de l’ensopegada a l’Eurolliga atropellant el Tecnyconta Saragossa (99-55), mentre que els del Bages van assaltar la pista del MoraBanc Andorra (77-82).

La victòria més contundent va ser, sens dubte, la del Barça Lassa, que continua invicte a l’ACB. Només amb els primers minuts de partit ja s’intuïa que el marcador podia ser d’escàndol. Només en el primer quart el parcial va ser de 25-9, mentre que al descans el Barça ja s’imposava per 31 punts de diferència (52-21) Al final, l’equip de Svetislav Pesic gairebé va doblar al marcador un rival que no va entrar al partit fins a l’últim quart, quan ja no tenia ni la més mínima opció d’endur-se res de positiu del Palau.

Més emocionant va ser el duel a Andorra. El partit va estar força igualat fins al descans, amb un Baxi Manresa controlant sempre la situació i escapant-se al tercer quart amb una diferència de tretze punts (49-62). Al final, els de la Catalunya Central en van tenir prou controlant la situació per obtenir el segon triomf de la temporada.

El Joventut visita el Reial Madrid

D’altra banda, el Divina Seguros Joventut visita aquest migdia la pista del líder de la competició, el Reial Madrid (12.30 h), en el partit que significarà el debut del nord-americà Luke Harangody amb la samarreta verd-i-negra. Amb l’arribada d’aquest aler pivot, els de Carles Duran esperen tenir més consistència en el joc interior.